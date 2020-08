"Es el gobierno de científicos que tenemos, viejo, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos", ironizó el conductor en la radio Fuente: Archivo

Este viernes, Eduardo Feinmann se refirió a la circular del Banco Central (BCRA) que establece el empleo del lenguaje inclusivo en sus comunicaciones, expedientes, formularios, documentación y producciones de la institución.

"Uno supone que el BCRA está muy preocupado por el tema de la inflación o el tema del dólar, que son las cosas que tendría que controlar. Sin embargo, firmó una resolución para una comunicación inclusiva con un listado de cargos en femenino gramatical", comentó el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia), y agregó con ironía: "No puedo creer en las cosas importantes que está el Banco Central".

El periodista leyó al aire la nueva normativa que fue aprobada mediante una resolución del Directorio que preside Miguel Pesce como "un compromiso institucional y un aporte para la construcción de una sociedad más justa". Y enumeró los nuevos cargos en femenino de la entidad monetaria: "Analista, asesora, asistenta, chofereza, capataza, oficiala, jefa y secretaria. Si no me lo ponían en la lista, no sabía que les decían 'jefa' o 'secretaria'", se mofó.

Cuando el columnista de economía Manuel Adorni preguntó que pasaría con los varones del banco cuyo cargo es el de "analista", Feinmann respondió: "A partir de ahora les dirán 'analistos'".

"Pero la RAE dice que el femenino de 'chofer' es 'chofera', no 'chofereza'", intercedió Claudio Zin, exministro de Salud bonaerense.

"Pero para el BCRA es 'chofereza'. La RAE tampoco permite lenguaje inclusivo. Nosotros tenemos nuestro propio idioma en la República Argentina", replicó Feinmann, y cerró: "Es el gobierno de científicos que tenemos, viejo, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos".