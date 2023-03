Ángel de Brito se enojó con sus panelistas en LAM por interrumpir a Laura Ubfal: “Apago los micrófonos, no puedo”

escuchar

Este jueves, LAM (América) tuvo de invitadas a Florencia Lattanzio, hermana de Camila, luego de su aparición en la casa de Gran Hermano (Telefe) y a Laura Ubfal, con quien mantuvo una discusión en El Debate (Telefe) por el supuesto ensañamiento de la panelista con su hermana. No obstante, en un momento de la entrevista, Ángel de Brito llamó la atención de sus “angelitas” ante las reiteradas interrupciones del móvil.

En el comienzo de la entrevista, la producción preparó un tape en el que se ve a Florencia discutiendo con Laura Ubfal por los comentarios de la panelista hacia la participante, y luego salió en un móvil para un segundo round de la disputa mediática.

Laura Ubfal vs. las "angelitas"

“La pobre... De pobre no tiene nada porque ayer Camila entró al confesionario y dijo que no le gustaba Romina porque hablaba de los cuerpos, pero cuando ‘Alfa’ decía a Ariel que era una ballena, a ella le parecía muy gracioso”, señaló la panelista del reality.

“Nunca se rió”, respondió la hermana de Camila y agregó: “Ella nunca habló mal de Ariel y si lo hizo, mostrame los tapes donde ella critica a Ariel”.

“Escuchaba que hablaban, pero nunca le dijo a ‘Alfa’, pero nunca le dijo ‘no hables de los cuerpos’”, redobló la apuesta Laura Ubfal y Florencia le respondió: “Es mentira lo que estás diciendo, traeme el video donde ella opina”.

“Perdón, Laura, pero no coincido. Romina se mete con el cuerpo de todo el mundo. Ella sí se reía cuando hacía comentarios Alfa”, señaló Nazarena Vélez, mientras que Yanina Latorre acotó: “Para atacar a la ‘nena’ Camila querés justificar lo injustificable: Romina se metió con todos los cuerpos. A Julieta le dijo que tenía celulitis, a ella que es una diosa”.

“Yanina dijo que ayer cuando fue a nominar Camila dio como excusa para nominar a Romina que hablaba de los cuerpos y que eso a ella no le gusta. Pero cuando ‘Alfa’ hablaba de la gordura de Ariel a ella no le molestaba”, respondió la invitada, pero las “angelitas” salieron al cruce y Ángel advirtió: “Griten de a una”.

El enojo de Ángel de Brito con sus panelistas de LAM

“No es verdad que siempre hablo mal de Camila. A mí me parece que es una chica muy intensa, no me gustaron las cosas que pasaron con ‘Alfa’ en su momento y esa relación”, indicó Ubfal y se dirigió a Florencia: “Como tu hermana no logró entrar en ningún grupo, permanentemente está en todas las escenas de la película. Por ejemplo, ayer Julieta jugaba con unos stickers que se pegaban en la cara y ella se lo pidió a todos. Y Camila dijo ‘yo también’”.

Por último, Laura Ubfal hizo una apreciación sobre su compañera Marisa Brel y el resto de las “angelitas” le salieron al cruce al mismo tiempo. Ángel de Brito no aguantó más las constantes interrupciones y tomó la palabra.

“Apago los micrófonos y hablo solo con Laura”, señaló el conductor y agregó: “Si gritan todas a la vez no puedo... Parece Intrusos esto Laura. Te llevan ahí y no te dejan hablar nunca. Ahí te odian Laura, yo siempre te lo digo. Vas y te gritan arriba, y vos tenes mucha información para decir. Y ellos no te dejan, te hacen bullying”.

“Es verdad, perdón”, reconoció Nazarena Vélez y Laura agradeció las palabras del conductor: “Estamos muy contentos con Intrusos”.

LA NACION