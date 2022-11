El desgarrador llanto de Lowrdez al hablar de su expareja, a quien denunció por violencia de género: “Yo me enamoré...”

escuchar

Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana conocida como Lowrdez, acusó el viernes pasado a Leandro Esteban García Gómez, su expareja, por violencia de género, a través de crudos posteos en Instagram.

Acto seguido, realizó la denuncia formal ante la justicia, según confirmó Cora Debarbieri en A la tarde. Tras el frenético momento que vive, la cantante habló con LAM, por América, y dio detalles de su antigua relación.

En su relato en redes, la artista sorprendió a sus seguidores por la cantidad y el nivel de moretones que tenía en el rostro. “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, escribió en las historias de Instagram.

Lourdes Fernández habló de su relación luego de denunciar a su expareja por violencia de género

Tras la denuncia, LAM se acercó al aeropuerto para hablar mano a mano con Lowrdez, quien al llegar se abrazó con su mamá. “Estoy mal. Saben ustedes que yo tengo una carrera que se basa en la música y lo que me gusta hacer. Es uno de los momentos más difíciles, a nivel personal porque uno no deja de querer de un día para el otro”, manifestó la cantante.

“Sin embargo, he recibido el apoyo de muchísima gente, sobre todo, de ustedes, de Ángel (de Brito) y las chicas. Mil gracias porque no es fácil atravesar una situación así y no es fácil animarse a contarlo”, señaló Lourdes.

“Perdón si no lo comuniqué antes. Estoy sintiendo cosas que cuando escuchaba a mujeres u hombres, porque esto trasciende el género, se quedaban en una relación cuando los trataban mal, decía ‘ah, qué bol...’, el pensamiento normal de juzgar”, relató Lowrdez.

Lourdes Fernández, de Bandana, acusó a su expareja de golpearla

“Acá lo importante es que se note que es una realidad y que existe. A todo el mundo le pasó algo similar en algún momento. Entonces, tengamos un poco más de información, o más visualización, o un concepto del amor diferente”, manifestó y agregó: “Yo siento que el amor es 50-50 y que el amor, que uno va cediendo cosas y eso también es responsabilidad dentro de la pareja. El no irse a tiempo o el decidir que esto continúe...”.

“No quiero dar muchos detalles porque esto está en manos de la justicia y no es una cuestión personal. Nosotros nos empoderamos de muy chiquititas y el término ‘víctima’ no me gusta mucho porque todos podemos hacer algo por nosotros mismos siempre: salir adelante, cumplir los sueños, esforzarse por lo que uno quiere”.

“Lo que me arrepiento por ahí es la impulsividad que me caracteriza. Hoy por hoy, lo hubiese hecho con un perfil bajo. No me gusta estar hablando de esto, yo soy música”, continuó.

“Estoy triste. Tengo bronca de no tener bronca...”, dijo y enseguida completó, ya entre lágrimas: “Es que yo me enamoré...”. Lourdes Fernández y Leandro Esteban García Gómez se conocieron a principios de 2020 y convivieron durante toda la pandemia. Ahora, el caso, luego de haberse hecho público mediáticamente, está en manos de la justicia.

LA NACION