Liam Neeson admitió que se enamoró de una mujer comprometida y Amy Schumer lo cruzó en las redes

Gracias a su participación en múltiples películas y varios especiales de stand up, Amy Schumer se ubicó entre las comediantes más aplaudida de Estados Unidos. Su larga carrera la llevó a superar los 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en donde -tanto como cuando está arriba del escenario- no tiene ningún tipo de filtro a la hora de compartir su intimidad o sus pensamientos. En ese marco, la actriz apuntó contra Liam Neeson luego de que el renombrado artista revelara un amor prohibido durante una entrevista.

Amy Schumer se encuentra entre las comediantes más destacadas de Estados Unidos

Fue su sentido del humor ácido que roza lo ridículo y escatológico lo que ayudó a Amy Schumer a alcanzar una gran relevancia en la industria del cine. De esta manera, logró trabajar en proyectos producidos por Netflix, Universal y hasta apareció como presentadora recurrente en el clásico programa de comedia estadounidense, Saturday Night Live. Descontracturada e irreverente, la protagonista de Y de repente tu es también conocida por meterse en diversos escándalos por sus polémicos dichos en sus shows y en las redes sociales. Sin darle importancia a esto, realizó un desfachatado posteo en referencia a una reciente declaración de Liam Neeson.

A finales de enero, llegó a los cines de todo el mundo la película más reciente del actor oriundo de Irlanda del Norte. Blacklight es un film de acción que sigue la vida de un agente encubierto del Gobierno que descubre un oscuro secreto oculto por sus colegas. Con el fin de promocionar y debatir la obra dirigida por Mark Williams, Neeson fue como invitado a una serie de ciclos de entrevistas y talk shows en donde comentó el proceso de filmación y habló sobre su increíble experiencia.

Entre todas sus declaraciones, se destacó la que realizó con el medio australiano Sunrise. Durante la charla, la periodista quiso saber si el actor disfrutó trabajar en Australia, ya que parte de la grabación se realizó en dicho país.

A esto, Liam contestó: “Me encantaba Melbourne, me encantaba nuestro equipo australiano”. Sin embargo, la conmoción llegó cuando agregó: “Hice un par de amigos y me enamoré una vez mientras estaba allí, pero ella estaba comprometida”.

Liam Neeson en Blacklight, su nueva película

La fuerte revelación tomó a los fanáticos de la farándula por sorpresa, ya que Neeson está entre los actores más reservados de Hollywood. Su fama no se centra en su vida privada o romances turbulentos, así que tanta vulnerabilidad provocó un gran asombro. A pesar de que el actor no especificó de quien se trataba este amor oculto, eso no evitó que las redes estallaran, en especial luego de que él aclarara que esperaba poder volver a Australia.

Dentro de las múltiples reacciones se destaca la de Amy Schumer quien, junto a una captura de pantalla de un titular de noticias que narraba la situación, insinuó que podía tratarse de la promoción de una próxima película. Esto se da ya que, para decir que la mujer de la que se enamoró estaba comprometida, Liam utilizó el adjetivo en inglés “taken”. Ese es, casualmente, el título de una de las sagas más famosas del actor, que a los países hispanohablantes llegó con el título Búsqueda implacable.

La broma de Amy Schumer sobre las declaraciones de Liam Neeson instagram @amyschumer

Por eso, Amy Schumer escribió “Taken 4?” junto a la foto. La ocurrencia recibió una lluvia de me gusta y comentarios de parte de sus fans, quienes celebraron la rapidez de la comediante.