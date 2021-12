Daniel Vila explica el futuro de América y A24, las decisiones sobre Antonio Laje, Liliana Parodi y los desafíos del rating

En medio de unos días agitados, el presidente del Grupo América, Daniel Vila, recibió a LA NACION en su oficina. En una extensa charla aclaró los puntos más importantes por los que está pasando el canal y el grupo, tras la salida en las últimas horas de Liliana Parodi y las acusaciones contra Antonio Laje por maltrato. Además se refirió al futuro de la emisora y la señal de noticias A24 así como también al importante rol que tienen sus hijos, Agustín y María Noel, dentro de la emisora y cómo piensan afrontar estos meses de transición.

La desvinculación de Liliana Parodi

El alejamiento de Liliana Parodi como directora de contenidos de América se conoció el último fin de semana y desde el martes último se hizo efectivo, luego de que ella se despidiera de sus empleados y de gente del canal. Y esta posición clave no será fácil de reemplazar, menos después de tantos años de estar organizando la grilla del canal. Ahora la emisora entra en una etapa de transición hasta que se defina su reemplazo.

-Después de 33 años en la empresa se fue Liliana Parodi, ¿qué desencadenó su alejamiento?

-El martes fue su último día de trabajo, después de casi un mes que estuvimos en conversaciones para ver cómo terminaba la relación laboral. Y se fue porque hay etapas que se cumplen, ciclos que terminan y hay momentos en donde hay que buscar nuevos horizontes. La televisión es un negocio muy dinámico, que está en permanente cambio y ese cambio también implica cambio de personas no solamente de formatos y de programas. Yo, en lo personal, también considero que tengo en este negocio un ciclo cumplido.

-Se hablaron de tres cosas como motivo de la salida de Parodi: la fuga de figuras, el caso Laje y que este año no fue el mejor en cuanto a programación y rating...

-Te contesto las tres cosas. Primero acá no hemos tenido fuga de figuras, hay personas que decidieron no seguir trabajando en el canal y otras que el canal decidió que no siguieran trabajando, no es que todo el mundo se fue y el canal los quería retener. Pasaron las dos cosas: gente que encontró que podía trabajar mejor en otro lugar, y gente que el canal decidió que no trabajara más. Lo segundo, el caso Laje, no tiene nada que ver porque eso ocurrió hace una semana, diez días, y con Liliana venimos hablando hace más de un mes. Se juntaron por casualidad las dos cosas, pero no tiene nada que ver una con la otra...

-¿Y el rating?

-El rating tampoco, yo he dicho millones de veces que no creo en Ibope y sigo sin creer. Creo que es una gran mentira la medición, no tiene ningún sustento técnico, por lo cual la medición de este año, la del año pasado, no han sido nunca un elemento a considerar para que la gente o los programas se vayan o se queden. En América se han sostenido programas que según Ibope no medían y se han sostenido durante años.

Daniel Vila dio su opinión sobre todos los temas que enfrenta el Grupo América actualmente Archivo

-¿Por qué pensás que hay tanta repercusión de los programas de América? En los medios se habla de Intratables y de Intrusos, pero eso no se refleja en el rating.

-Por lo que te digo, porque no creo en Ibope, no existe una medición confiable. Y con lo que me estás diciendo estás ratificando lo que te digo. La repercusión que tiene cualquier cosa que ocurre en América o en A24 no se condice con el rating que teóricamente refleja Ibope.

-Muchos de los conductores de América piensan lo mismo...

-A mí no me afecta el rating, a ellos sí. A ellos los afecta en el ego y entonces se genera un círculo vicioso. Como tienen herido el ego y creen que no le encuentran la vuelta al programa, permanentemente generan cambios tratando que ese número mejore y llega un punto en el que se desnortan y ya el programa es como que pierde su eje, su sentido y esto es por el número, pero el número no es real. Creo que este es el daño que Ibope le hace a la televisión. Y el daño más grande es el minuto a minuto, ya hay varios países en donde fue prohibido.

-¿Te gustaría que tus conductores no trabajen con el minuto a minuto?

-Sí, por supuesto.

-Para cerrar con el tema Parodi: se fue ayer, todo bien, consensuado y sin escándalo, pero ¿qué pasó con sus colaboradores más cercanos?

-Se fue solo Liliana, su gente de hecho está trabajando, preparando la programación del verano. Su grupo sigue.

-Por otro lado, se habla de la intención de que Parodi siga relacionada de alguna manera al grupo América, pero en otra unidad. Se habla de Edenor, ¿es así?

-Sí, quedó un café pendiente, un almuerzo la semana que viene con Liliana para hablar de nosotros, para recordar los años que trabajamos juntos porque nos tenemos un enorme afecto y respeto. Y por ahí sí va a surgir la posibilidad de hacer algo en el futuro.

-No tuvo reemplazo Fabián Doman en Edenor, ¿no?

-No, por ahora no.

-¿Estás dolido con Doman?

-No, yo creo que se equivocó, nada más. El otro día me escribió...

-¿Puede volver al grupo, La Red o A24?

-Sí, puede ser. No lo descarto, pero hoy no está en las consideraciones. Hoy tenemos otro tema en agenda que es la gerencia de programación y reordenar ese sector.

-¿Y Parodi si acepta podría estar en relaciones institucionales o comunicación de Edenor?

-O en otro lugar, la veo capacitada para eso, lo ha hecho toda su vida.

Las acusaciones contra Antonio Laje

El pedido de disculpas de Laje en A24

Más allá de la salida de Parodi, Antonio Laje continúa al frente de su programa, en medio de un torbellino mediático a raíz de las acusaciones de excompañeras por maltrato. De todas maneras, el periodista hizo su descargo y sigue firme conduciendo el noticiero matinal de América y A24.

-Sobre el tema Laje, ¿pensaste que iba a trascender como trascendió?

-No, la verdad es que creo que fue una escalada, una condena mediática donde se le hizo la denuncia, se lo juzgó y se lo condenó, todo en el mismo acto. Creo que fue un linchamiento mediático y me parece que no está bien porque formalmente ni en la justicia, ni acá en el canal hay una denuncia...

-Pero, por otro lado, María Belén Ludueña sin decir demasiado dijo todo y ahí empezó a hacerse foco en este tema de Laje...

-Pero a Belén no se le puede achacar nada, Belén no dijo nada. Es la interpretación que se hizo de un gesto, de una cara de Belén.

-Y de un tuit de un periodista...

-Belén no dijo nada y de ahí a armar todo este juicio mediático contra Laje hay una gran diferencia.

-¿Belén va a seguir en la casa?

-Sí, de hecho ayer estuvo Agustín (el CEO del grupo América), mi hijo, hablando con ella, y sí.

-La idea es que haga un reemplazo en el verano del noticiero por lo que tengo entendido.

-No sé, la verdad, es que no he llegado tan profundo en la información, pero ella sigue en el canal...

-Entonces no llegó ninguna denuncia de ningún trabajador activo en el canal.

-No, solo hubo denuncias mediáticas, si hubiera llegado al canal algo, nosotros tenemos un protocolo interno que obliga al directorio a iniciar la investigación, suspender eventualmente si el caso lo amerita al denunciado, e iniciar una investigación administrativa.

-¿Laje sigue el año que viene?

-Sí, sigue, Laje está en relación de dependencia.

El futuro

La salida de Parodi se vive como una gran sorpresa en el sector, luego de más de tres décadas en el Grupo. Si bien es todo muy prematuro, ya hay rumores de quién podrían tomar las riendas de la programación de América. Como primera medida, se volverían a dividir las unidades de América TV y A24. Y se rumorean varios nombres, para la señal de noticias se habla de Rolando Graña, y en América figuran como candidatos Mariano Iúdica, José Núñez (director de contenidos Jotax Producciones), Marcos Gorban (CEO de Sinapsis) y Raúl “El Ruso” Slonimsky (General Producer en Kuarzo Entertainment Argentina).

-Para adelante, en la transición, ¿a quién querés? ¿Hoy tus dos hijos están a cargo de toda la programación, Noel y Agustín?

-Noe tiene Jotax, que es de una sociedad en la que está José Nuñez, mi hija María Noel y tiene un porcentaje América pero ellos manejan algunos programas. Por otro lado, Agustín es el CEO de la compañía y está trabajando en este momento con todo el equipo del área de contenidos para pensar la programación verano y empezar a diseñar 2022.

-Se tiraron nombres, se decía José Nuñez, que conoce el canal como nadie.

-No, no hay nombres.

-¿Iúdica tampoco?

-Hubo una reunión de directorio, en donde por supuesto tratamos el tema y la verdad es que hemos decidido no dar ningún nombre, no tenemos ningún nombre, nos parece lo mejor darle tiempo a esto. Como este canal puede seguir sin Liliana Parodi porque hay un equipo de gente que trabajaba con ella y está el CEO de la compañía, va a seguir así hasta que tengamos por lo menos un par de nombres que podamos analizar.

-¿Se pusieron fechas?

-No, ninguna fecha. No hay fechas, ni nombres.

-¿Se divide América TV y América 24?

-Eso sí lo hablamos, decidimos dividirlas, pero no tenemos nombres tampoco.

-¿Te gustaría alguien de la casa para A24?

-Pude ser, no sé, la verdad no lo hemos analizado. Sí estuvimos discutiendo mucho sobre esa decisión de dividir las gerencias. Estuvimos todo de acuerdo en hacerlo.

-Esto solo vos lo sabés, ¿el sábado al mediodía almorzaste con Marcelo Tinelli y le ofreciste venderle una parte del canal?

-El sábado al mediodía estaba en Mendoza yo (risas).

-Hay una frase que decís: “Los medios siempre están en venta, hay que conseguir quién pague lo que uno quiere”. De los tres socios de América, ¿hay alguno que quiera vender? ¿Vos querés vender tu parte?

-No, nunca he dicho que esté en venta. Yo hace cuarenta años que estoy en los medios y mi intención es mientras se pueda, seguir.

-¿Hay posibilidades de que alguno de tus socios se desprenda de su parte?

-No, que yo sepa no, al revés.

-¿Que se sume alguien?

-Tampoco, no ha habido una conversación sobre ningún tipo de cuestión accionaria.

-¿O sea que decir que querés a Tinelli para que maneje el canal artísticamente no es verdad? ¿O que él sea socio o que se sume a la gerencia artística?

-Pero él tiene contrato con eltrece, entonces no entra en la consideración.

-Pero hay nombres en danza aunque no me los digas...

-No, no hay. No hay una lista, no la tenemos. Hoy la prioridad es otra, es ordenar el canal el día después de Liliana, ese es el objetivo. El canal va a seguir creciendo, va a tener dos gerentes de programación, uno de A24 y otro de América, los nombres no los tenemos.