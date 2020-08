El cantante de Aerosmith conoció a su hija cuando ella tenía 11 años: la historia de cómo Steven Tyler se "convirtió" en el papá de Liv

21 de agosto de 2020

Si bien todo el mundo reconoce a Liv Tyler como la hija de Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, no siempre fue así. La dificultosa relación de padre e hija surgió cuando la mujer tenía ocho años y se construyó lentamente con el paso del tiempo.

Liv Tyler pasó parte de su infancia creyendo que su papá era otro músico: Todd Rundgren, el hombre que entre 1972 y 1978 tuvo un vínculo con la mamá de Liv, la modelo Bebe Buell. La confusión nació en 1976. En aquel momento, la ex conejita Playboy que había salido con Rod Stewart y Elvis Costello, Bebe tuvo un breve affair con Steven Tyler. Ella tenía 23 años y, al enterarse de que estaba embarazada, decidió ocultarle la verdad al cantante de Aerosmith, que por entonces padecía una dramática adicción a las drogas.

"Cuando nací mi madre era muy joven y estaba luchando con ello, necesitaba ayuda. Así que vivía en Maine con mi tía, mi tío y mis primos", contó en Wonderland, años atrás. "Después viví con mis abuelos en Virginia y luego lo hice a tiempo completo con mi mamá".

Rundgren, por su lado, mostró voluntad de ser la figura paterna de Liv. "Todd básicamente decidió que necesitaba un padre, así que firmó mi certificado de nacimiento. Sabía que existía la posibilidad de que yo no fuera suya, pero... Él me apoyó por completo, me hizo pasar por escuelas privadas increíbles y lo iba a ver tres veces al año cuando vivía en Woodstock", sostuvo la hija de Steven Tyler.

Preguntada sobre si lo reconocía como padre, Liv respondió: "Oh, sí. Todavía... Dejé de llamarlo papá, pero ya sabes. Él es lo más", dijo sobre Rundgren. "Quiero decir, le estoy muy agradecida, le tengo mucho amor. Cuando me abraza se siente como si fuera papá. Además, es muy protector y fuerte".

Cuando Liv tenía ocho años conoció a su padre biológico. "No sabía quiénes eran los Aerosmith. Y mi mamá me dijo: 'Ven aquí, quiero presentarte a alguien'. Yo estaba viendo a Todd tocar y estaba en plan: '¡Uf, no quiero ir!' Entonces, ella señaló a un tipo que estaba parado en la barra del bar y pensé: '¿Es ese el hijo de Mick Jagger?'", relató Liv. "Él me compró un Shirley Temple, un agua burbujeante de granadina y soda con pequeñas cerezas de plástico falsas. Yo era un poco marimacho, tenía una falda de los 80 y estaba sentada con las piernas abiertas. Recuerdo que me dijo: 'Tienes que cruzar las piernas, jovencita'. Me enamoré locamente de él. No tenía ni idea de quién era", añadió en relación al momento en que conoció a Tyler.

Las sospechas de Liv sobre quién era su verdadero padre se confirmaron cuando ella tenía 11 años. "Lo comencé a intuir porque él se parecía mucho a mí y tengo una medio hermana un año menor que yo, de nombre Mia, que vi al lado del escenario en un concierto de Steven", dijo. "Estaba literalmente viendo a mi gemela. Se veía exactamente como yo y miré a mi mamá, que tenía lágrimas en sus ojos. Así fue como empecé a conectarlo todo", explicó en una oportunidad en el programa The Jonathan Ross Show.

"Cuando me di cuenta de que Steven era mi padre fue un momento más grande que yo, fue casi espiritual", apuntó Liv. "Cuando conoces a un pariente hay una energía y un brillo entre los cuerpos. De alguna manera debe ser la química, el ADN y los genes. Sentí una conexión muy fuerte cuando lo conocí de niña y no sabía por qué al principio, pero lo descubrí bastante rápido", le dijo a The Guardian en otra entrevista.

La relación se consolidó y, en 1994, Liv apareció en el videoclip de Crazy junto a Alicia Silverstone. Aunque al principio el lazo entre padre e hija no fue muy fuerte, luego se consolidó. "Después de conocernos empezó a llamarnos e íbamos a verlo. Acababa de salir de rehabilitación, así que parte del proceso era enmendar las cosas y acercarse a mi madre tras años siendo un adicto a las drogas y nunca estar allí", contó. "La relación todavía es un poco complicada. Está muy ocupado. No anda mucho por ahí. Es un poco difícil ser la hija de una estrella del rock. Definitivamente, a veces, puede ser doloroso, especialmente para mí", le dijo a Wonderland.

"¿Honestamente? En los últimos años no hemos estado muy unidos. Ha estado pasando por un montón de cosas por su cuenta y no ha estado mucho para nosotras", continuó. "Así que eso ha sido difícil. Probablemente no debería estar hablando de esto... Realmente desearía que estuviera más cerca, que conociera más a mi hijo Milo".