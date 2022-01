Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria e hizo un llamativo pedio en las redes sociales

El noviazgo de Lizy Tagliani y Leo Alturria tuvo un comienzo digno de una película de comedia romántica. Él fue a participar a su programa y ella sintió un flechazo. Después se lo cruzó en el estudio e inmediatamente fue a averiguar sus datos para poder contactarlo. Entre mensaje y mensaje por Instagram, empezaron a volar chispas y, antes de que se dieran cuenta, confirmaban que estaban en algo serio. Pero nada dura para siempre y, para tristeza de los seguidores de la pareja, la conductora anunció su separación en las redes sociales, después de tres años y medio juntos.

Lizy Tagliani confirmó que se separó de Leo Alturria Instagram Lizy Tagliani

Lizy es una de esas celebridades que cree firmemente que le debe gran parte de su éxito a los fans que la apoyan. Por eso, aunque en este momento atraviesa el duro final de un amor, decidió que era necesario compartirlo con sus más de 5 millones de seguidores. Para hacerlo, posteó una foto de ella parada junto a Leo y escribió: “Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con Leo Alturria hace dos meses casi que ya no somos novios. Nos queremos muchos y seguimos juntos como amigos”.

Al contrario de muchas parejas que al separarse prefieren cortar toda relación, la conductora y el exjugador de rugby aseguraron que tienen un profundo cariño el uno por el otro. Para que no quede ninguna duda al respecto, la humorista expresó: “Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos, si Dios quiere. Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma. El amor mutó pero aun sigue siendo sólido”.

La publicación con la que Lizy Tagliani anunció el fin de su relación instagram @lizytagliani

La respuesta de Leo Alturria al posteo instagram @leoalturria

Tagliani siempre logra encontrarle el lado bueno a las cosas y, como parte de esa característica, suele encarar la vida con humor. En base a eso que tanto la identifica, terminó el comunicado con un cómico pedido que sorprendió a todos sus seguidores. “El no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros”, dijo, con una larga risa a modo de punto final.

Para respaldar el texto y que quede en claro que efectivamente la relación se terminóbuenos términos, Leo Alturria dejó un extenso mensaje en la sección de comentarios de la publicación. “Sos terrible, te van a escribir no lo dudes”, comenzó, con un guiño burlón. Pero, rápidamente tomó un tono más serio y manifestó: “Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos. Uno no le pone fin a las cosas de la vida porque si, se van dando y muchas veces se termina bien, charlando y comprendiendo las cosas. Ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero”.

El posteo recibió más de 130 mil corazones y se llenó de amigos, colegas y fans que le enviaron mucho cariño a ambos.