Teatro de verano: las obras de Nicolás Vázquez, Flavio Mendoza y Adrián Suar son las más vistas

En cierto y muchos sentidos, la temporada de teatro de verano de este año era la revancha luego de la casi inexistente oferta, hace 12 meses, en la cartelera de Mar del Plata, que trabajaba con un aforo del 30 por ciento; y la de Carlos Paz, que anduvo un poco mejor en la comparativa porque allí se podía trabajar con el 50 por ciento. Pero, se sabe, el aforo real, la ocupación de salas, las preferencias del público se rigen por otros misteriosos protocolos. La actual temporada de teatro de verano comenzó justo cuando irrumpió la nueva ola de Covid imponiendo la alocada lógica de una especie de Juego de la Oca en la que tantos espectáculos tienen que suspender funciones y volver al casillero de partida o de estrenos que se postergan por contagios o contactos estrechos en sus elencos.

En medio de este panorama, todas las semanas, Aadet, la cámara que reúne a dueños de sala y productores de la escena comercial, da a conocer las estadísticas del movimiento de público en Mar del Plata, Carlos Paz y la ciudad de Buenos Aires. De comparar el ranking de los espectáculos que se presentan en la ciudad atlántica en lo que hace a cantidad de publico convocado no hay diferencias en los tres primeros puestos entre lo que sucedió hace dos semanas y la pasada. Lo sigue encabezando Una semana nada más, el espectáculo que protagonizan Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas. La comedia, que ya había liderado el listado de preferencia del público cuando hizo temporada en Buenos Aires, es la preferida del público que está en Mar del Plata, aunque su precio promedio de entradas sea el más elevado entre los espectáculos que figuran en el ranking registrados por este listado (2.800, el valor máximo) y es el que mejor anduvo en términos de recaudación total durante la semana pasada con sus cinco funciones realizadas. Le siguen Martín Bossi Comedy Tour, con cuatro funciones; y Fátima Flórez es camaleónica, que encabeza la imitadora, con seis funciones. Pero el top five de cantidad de espectadores, esta vez, se completa con dos propuestas de stand up que hicieron solamente una función: Cecilia Ce, en Beer and Sex Night; y Nico de Tracy. Según las estadísticas, la propuesta de la sexóloga Cecilia Ce tuvo la mejor ocupación de salas. En octubre del año pasado, su espectáculo había sido el primero, desde marzo, que colgó el cartelito de “entradas agotadas” con las salas ya funcionando con su capacidad total. En Mar del Plata, el famoso y esperado cartelito, por ahora, está guardado en los teatros.

Flavio Mendoza con su Stravanza vuelve a ser uno de los montajes preferidos por el público de Carlos Paz Fabian Marelli - LA NACION

La lógica de suspensiones y postergaciones opera también en Carlos Paz. Por cantidad de espectadores, allí también los tres primeros puestos siguen en manos de los mismos creadores. Lo encabeza Stravaganza 10 años, la propuesta de Flavio Mendoza; le sigue Una noche en el hotel, la comedia que protagoniza Pedro Alfonso, y cierra el podio Gordillo, más vivo que nunca, con Miguel Martín, que hizo apenas dos funciones frente al resto, que concretaron entre cinco y siete. Es más, esta propuesta es la que la semana pasada tuvo el porcentaje de ocupación de sala más elevado. Esta vez, al top five por cantidad de espectadores se sumó Sex, viví tu experiencia, el montaje creado por José María Muscari y encabezado por Diego Ramos; y cierra El Juego de Carlos Paz, la comedia con Diego Reinhold, Mónica Farro y elenco.

La semana pasada, Aníbal Pachano, que está presentando en la villa serrana Así… vuelvo, su despedida de los escenarios, anunció que las entradas pasaban a ser a la gorra (o “la galera”, como se lo anunció). La medida, despertó reacciones diversas entre actores que están haciendo funciones en Carlos Paz. Sea como sea, la postura da cuenta de cierto estado de situación que afecta tanto a la actividad teatral de la ciudad atlántica como a la serrana.

Inmaduros, con Diego Peretti, Patricia Etchegoyen, Carla Pandolfi y Adrián Suar, tuvo un excelente arranque de temporada @alepalaciosfoto

Mientras tanto, con algunos estrenos y otros que debieron posponerse por el “temita” Covid, el panorama entre una semana y la siguiente en Buenos Aires sí tuvo modificaciones (y seguramente, los seguirá teniendo a medida que se sigan sumando nuevas ofertas). En lo que hace a cantidad de espectadores, el ranking lo encabeza Inmaduros, la comedia que une por primera vez en el escenario a Adrián Suar, Diego Peretti y Patricia Echegoyen (esta semana suspendieron funciones por contagios), que desbarrancó a Dos locas de remate, con Verónica Llinás y Soledad Silveyra (hacen doblete en la Costa). Le sigue Los Bonobos, con Peto Menahem, Oski Guzmán, Lizy Tagliani, Campi, Anita Gutiérrez y Manuela Pal (también suspendieron funciones por contagios); seguido por El equilibrista, el unipersonal de Mauricio Dayub que, el año pasado, había hecho temporada en Mar del Plata; y el top five se completa con el unipersonal de Momi Giardina, la ex bailarina de ShowMatch que apenas hizo dos funciones. Entre las rarezas del movimiento en la cartelera porteña de la semana pasada, el segundo espectáculo como mejor promedio de ocupación de sala luego de Inmaduros fue Nanutria / El showcito, el stand up de un comediante venezolano, que se presenta en el Chacarerean Teatre, sala ubicada por fuera del parámetro de la avenida Corrientes.