Fiesta Nacional del Mate 2026: la grilla completa con Lali y Los Nocheros

Ya falta poco para la 35° edición de la Fiesta Nacional del Mate que cada año se lleva a cabo en la capital entrerriana Paraná. Este año, se hace el viernes 6 y el sábado 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades. En este contexto, se celebra a esta infusión tan popular en todo el país con actividades, concursos y shows en vivo, que este año incluirán presentaciones de Lali Espósito y Los Nocheros. Quienes están interesados en ir a este evento, puede surgir la duda sobre cómo es la grilla completa.

La grilla completa de la Fiesta Nacional del Mate 2026

Esta es la programación de los artistas que se presentarán en cada una de las fechas de la Fiesta Nacional del Mate 2026:

Día Artistas confirmados Viernes 6 de febrero Raly Barrionuevo, Gran Ensamble Paraná, Ganadores Premate, Coti, Los Nocheros Sábado 7 de febrero Gauchito Club, Rombai, Caballeros de la Quema, Lali

Todos ellos pasarán por el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez, que rinde homenaje a uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad que dio origen al evento. A su vez, se presentará el Gran Ensamble del Paraná (con más de 50 artistas de la ciudad en escena) y los ganadores del Premate, quienes se destacaron del concurso de artistas emergentes de la región en los días previos del evento.

Por otra parte, en inmediaciones de Sala Mayo estará emplazado el escenario Pariente del Mar, que ofrecerá propuestas de distintos estilos dirigidas a las juventudes, con base en la cultura urbana local y las nuevas tendencias.

Los Nocheros se presentan el viernes 7 de febrero en la Fiesta del Mate Los Nocheros/Prensa

Cómo comprar entradas de la Fiesta Nacional del Mate 2026

La entrada al evento es de libre acceso, pero se venden tickets para acceder a un sector preferencial lindero al escenario. Este cuenta con con barra y baños de uso exclusivo para el mismo. La disposición de ese sector para el día 6 de febrero será con modalidad de platea y público sentado, mientras que el día 7 la disposición será bajo la modalidad de campo.

Las entradas preferenciales se comercializan desde el 12 de enero de forma online por Entrada Uno, con un precio que parte desde los $35.000. A continuación, este es el proceso para comprar los tickets de la Fiesta del Mate 2026:

Para comprar las entradas por este medio, es necesario iniciar sesión antes. Si no se tiene una cuenta, hay que crear una con usuario y contraseña.

Busca “Fiesta Nacional del Mate 2026” o seleccionar el evento en la sección de música/festivales.

Elegir la fecha a la que se quiere asistir (viernes o sábado) y la cantidad de entradas. Antes de pasar al siguiente paso, se recomienda revisar el carrito para chequear que esté todo correcto.

Elegir el método de pago y aplicar las promociones de cuotas si hay disponibles. Una vez completo el pago, se podrá descarga el ticket digital que se recibe por email. Para entrar, hay que presenta el código QR en la entrada el día del evento.