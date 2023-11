escuchar

El programa Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) pone a prueba la destreza mental de los participantes, quienes se someten a cuestionarios de preguntas, las cuales debe responderlas para ir superando instancias. Con la presencia de un jurado especializado en diversos temas, el desarrollo de cada edición obliga a los presentes a estar atentos y contestar con precisión cada inquietud planteada por el conductor Guido Kaczka.

Así fue como en las últimas ediciones del programa, un participante llamado Marcelo, quien tiene un peculiar oficio como inspector de tubos, se impuso y se llevó tres millones de pesos y un departamento a estrenar en la Ciudad de Buenos Aires con las expensas pagas por un año.

Al tener conocimientos de temas de interés general, Marcelo siguió revalidando su título de ganador y este miércoles no fue la excepción al llegar nuevamente a la final para conquistar 8.600.000 millones de pesos. En una disputa reñida con una participante llamada Valentina, el hombre llegó a la última pregunta sin errores, con un pequeño margen ante la mujer que sí había fallado en una ocasión.

Con cierto suspenso, Kaczka preguntó: “¿Cuál de estas prendas es tendencia durante la temporada primavera-verano 2024?”. Tras ello, ambos contestaron la opción “B” llamada Fanda Evasé, la cual era incorrecta y eso llevó a Marcelo a obtener un nuevo premio económico, lo cual le hizo sumar una suma sideral hasta el momento.

Marcelo, el ganador de Los 8 escalones Marin Federico (Redactor Periodismo de Interes)

“Me quedo a vivir, me quedo a vivir acá”, fueron las primeras palabras del ganador, quien concurrió con sus seres queridos y festejó con ellos. En un ida y vuelta donde la felicidad se apoderó del ambiente, Guido le consultó: “Mañana, hacé la cuenta vos. ¿Mañana volvés por cuánto?”. De inmediato, Marcelo, en tono de broma, aseguró: “No lo puedo creer. ¿Cuánto voy ahora?”.

Oriundo de Campana, Marcelo se inscribió en este juego a pedido de su mamá Stella Maris y empezó a cumplir con creces su objetivo de recaudar bastante dinero en pos de pagar algunas cuentas pendientes: “Marcelo, señoras y señores, que se quiere poner al día con las deudas, con los tres millones, quiere ayudar a la familia, y qué familia”, explicó Guido en el primer programa que se presentó... y ganó.

Participó de Los 8 escalones y desconcertó a Guido Kaczka al revelar quién lo acompañó

Cada participante de Los 8 escalones de los tres millones trae consigo una historia de vida por detrás y un objetivo a cumplir. En el caso particular de Segundo, uno de los concursantes de las últimas emisiones, le contó a Guido Kaczka que estaba con la compañía de una pareja de la aplicación Tinder.

Segundo fue por la revancha y llegó a la final de Los 8 escalones (Foto: Captura eltrece)

“Vine con un match de una aplicación de citas”, sostuvo el hombre, quien dejó recalculando a Guido. “¿Cómo? ¿Matchearon? No mentira. ¿En serio? ¿Esta es la cita de Tinder? No, no, no”, expresó el conductor sin poder creer este asunto.

Aún estupefacto, Guido siguió: “¿Pero qué hicieron la cita acá en este estudio? Nada que ver. No lo puedo creer, ¿en serio? Me joden”. “Por ahí yo soy muy del Tetris es para jugar, Tinder para enganchar y el Candy Crush para los caramelos”, sintetizó Segundo, en una escena que sorprendió a todos.