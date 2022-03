El llanto de Kate Rodríguez en El Hotel de los Famosos al recordar un duro momento con su abuela

Kate Rodríguez se emocionó hasta las lágrimas durante una charla con Pato Galván en El hotel de los famosos (eltrece). La bailarina recordó una situación que vivió con su abuela y se quebró al punto que hizo llorar a su compañero.

“Si estás tranquila es porque te lo ganaste. Disfrutá. Por eso yo te dije recién ‘descansá'”, le dijo el conductor a su compañera. En el segmento de frente a cámara, Galván aseguró que Kate intenta mostrarse fuerte la mayoría del tiempo, pero que cuando habla con él deja ver su sensibilidad y su dolor por algunas cuestiones.

La emoción de Kate Rodriguez en el Hotel de los Famosos

“Yo soy súper tranquila, súper solitaria. Capaz que me ven y dicen: ‘Esta creída, qué se cree’. Yo estoy acostumbrada a estar sola”, asumió la bailarina oriunda de Panamá. Allí, comenzó a relatar una situación que vivió con su abuela: “Yo me traje a mi abuela hace cinco años. Y es como que pienso en ella, porque no quiero que piense que estoy sola”.

Para ocultarle a la mujer que no estaba en pareja, la participante del reality de famosos contó que hasta llegó a pagarle a un acompañante. “Yo le pagué a un chico para que se hiciera pasar por mi novio, para que ella crea que estoy con alguien. Armé una puesta en escena para que no se fuera mal. No quiero que me vea mal”, confió la famosa, justo antes de comenzar a llorar.

Kate Rodríguez no está pasando un buen momento en El hotel de los famosos: fue nominada para abandonar el reality en la primera gala

Frente a este escenario, su compañero intentó contenerla: “Ella está orgullosa de vos y no es casualidad que te haya bajado la frase de ella. Hoy tenés que agradecerle y sentir que está orgullosa de vos”, le dijo Galván. Por último, el famoso le agradeció que haya confiado en él para contarle y Rodríguez aseguró que siente que se van a hacer buenos amigos.

Anteriormente, el conductor se había mostrado empático y muy conmovido por su situación personal. “Me imagino que tiene que ver con su historia y no es fácil para gente que se siente permanentemente agredida”, manifestó el conductor a cámara, visiblemente emocionado.

La frase de Militta Bora sobre Kate Rodríguez tras su eliminación del reality

Después de ser la primera eliminada de El Hotel de los Famosos, Militta Bora habló de su breve estadía en el reality e hizo declarariones sobre la bailarina que volvieron a cobrar relevancia después del llanto de este miércoles.

“No la está pasando bien”, aseguró sobre Kate Rodríguez en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), luego de que le consultaran a quién sacaría del certamen. En esa misma línea y en coincidencia sobre lo que dijo la famosa en relación a su soledad, Militta aseguró que Kate no recibe el mejor trato por parte de sus compañeros: “Había mucha mala onda”, afirmó.

Por otro lado, cuando el tema giró hacia posibles candidatos a ganar el ciclo, Militta señaló a Rodrigo Noya, que según sus palabras es una amenaza tanto en lo intelectual como en lo físico.