Lola Latorre se burló de los "temblores" de Nacha Guevara y fue blanco de críticas en redes (Instagram)

28 de septiembre de 2020 • 20:00

Lola Latorre y Lucas Spadafora, aún en carrera en el Cantando 2020 (eltrece), estaban dando una entrevista para La Previa del Cantando (el programa satélite del certamen, conducido por Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez) cuando la hija de Yanina Latorre deslizó una broma ácida sobre la salud de Nacha Guevara que no pasó inadvertida en las redes.

La joven pareja de influencers viene siendo blanco de las críticas de la jurado del reality, quien hace poco más de un mes los acusó de "no tener calle". Latorre estaba contando cómo manejaban los nervios de cara a una nueva gala: "Yo soy re tranquila, pero más o menos. Él (por Spadafora) es como muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha".

Los conductores y el movilero se la dejaron pasar y siguieron con otro tema, pero en Twitter la burla fue contestada por varios usuarios que salieron en defensa de Nacha Guevara.

Uno de ellos fue el periodista de espectáculos Ulises Jaitt, quien escribió: "¿La salud no es el límite? Lola Latorre. lobo con piel de cordero". También hubo seguidores de la artista que se solidarizaron dejándole mensajes en su perfil de Instagram.

Uno de ellos le escribió: "Paso para solidarizarme con vos sobre su tema de salud, fue muy desubicada de reírse porque temblás, no debería naturalizar el reírse del otro sin mirarse a uno". Nacha Guevara le dio like al comentario, aunque no se expresó sobre el tema.