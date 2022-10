Lollapalooza 2023: de Drake a Billie Eilish, quiénes son los headliners del line up

escuchar

El anuncio de los artistas que tocarán en el Lollapalooza 2023, la octava edición del festival en nuestro país, despertó la emoción de quienes ya tenían sus entradas y motivó a otros a buscar las propias para ver a algunas de las figuras que encabezan la convocatoria.

Drake, Billie Eilish, Blink-182, Tame Impala, Lil Nas X y Rosalía son algunos de los headliners internacionales que se repartirán entre el 17,18 y 19 de marzo del año que viene en el Hipódromo de San Isidro. Además, habrá figuras locales de proyección internacional como María Becerra, Trueno, Marilina Bertoldi y Diego Torres, entre muchos otros.

Más de cincuenta artistas actuarán en los diferentes escenarios, y habrá para todos los gustos: estará la banda alternativa estadounidense Jane’s Addiction (que ideó el festival como una gira de despedida en 1991), la popular cantante norteamericana de ascendencia colombiana Kali Uchis y el reconocido DJ neerlandés Armin Van Buren, por nombrar algunos.

Pero sin dudas los atractivos principales son justamente los headliners, una lista diversa que agrupa a algunas de las mayores estrellas de la música moderna. No está de más repasar sus vidas y grandes éxitos, que llevarán al escenario del Lollapalooza 2023 para el público argentino.

Quiénes encabezan el Lollapalooza 2023 en la Argentina

Drake

Este rapero, cantante y actor canadiense, uno de los más famosos del mundo, tendrá su debut en la Argentina con el próximo Lollapalooza. Aubrey Drake Graham nació en Toronto en 1986 y trae bajo el brazo Certified Lover Boy, su último disco, editado a mediados del año pasado, que vendió más de 613.000 copias en su primera semana editado en los Estados Unidos. Además, como suele pasar en los festivales, habrá tiempo para repasar una carrera llena de éxitos como God’s Plan, Hotline Bling y Laugh Now Cry Later. En vivo, suele ser una apuesta segura: su gira del 2017, Summer Sixteen, fue la más exitosa en la historia del hip hop al recaudar 85 millones de dólares en 54 conciertos.

Billie Eilish

Otra de las figuras que muchos pagarán para ver será sin dudas Billie Eilish, la joven de veinte años que dio vuelta la escena musical en 2019 con su tema Bad Guy y el disco que lo contiene, When We all Fall Asleep, Where do we Go?, ganador del Grammy 2020 al Mejor Álbum y Mejor Álbum Vocal de Pop. La nacida en Los Ángeles también trae un disco nuevo, Happier Than Ever (editado en julio del año pasado) y un gran momento internacional que la convierte en una de las apuestas de mayor peso para este Lollapalooza.

Blink-182

El grupo de pop punk festejará treinta años de trayectoria en el Lollapalooza 2023, además de celebrar el reencuentro de sus tres miembros originales desde que partieron caminos en 2015. Mark Hoppus, Travis Barker y Tom Delonge anunciaron también que editarán un nuevo disco, del que se conocerá un primer single, “Edging”, este viernes. La reunión también será emotiva para el público para poder acercar su cariño al vocalista y bajista Mark Hoppus, que tuvo un año difícil en 2021 por un diagnóstico de leucemia que ahora pasó a segundo plano: “Sigo escribiendo música y estoy abierto a lo que sea la siguiente fase de Blink. Tengo esperanzas en el futuro. Estoy muy contento de estar aquí”, dijo en una reciente entrevista con la revista People.

Tame Impala

Una de las bandas más importantes de la escena rock actual, el proyecto que encabeza Kevin Parker se presentará nuevamente en un Lollapalooza luego de la edición de 2016. El grupo australiano editó en 2020 su último disco, The Slow Rush, y mantiene un importante público cosechado con sus otros trabajos, Innerspeaker, Lonerism y Currents, así como una serie de singles que en conjunto posicionaron a este grupo psicodélico pero a menudo también pegadizo y bailable a la cabeza del festival que llegará a la Argentina en marzo del año que viene.

Rosalía

Poca presentación es necesaria para esta superestrella española que se metió en los cerebros de una generación a través de las canciones pegadizas y ya clásicas que se listan en sus tres discos, Los Ángeles (2017), El Mal Querer (2018) y el más reciente Motomami (2022), cuyos temas más icónicos son cantados y bailados por millones en la vida real y las redes sociales. En vivo, Rosalía despliega un importante equipo de bailarines para fundir el aspecto musical y coreográfico de sus temas, algo que se vio en su último concierto en nuestro país en agosto de este año en el Movistar Arena y que seguramente también será parte indivisible de las canciones que interpretará en el Hipódromo de San Isidro.

Lil Nas X

Montero Lamar Hill, más conocido como Lil Nas X, empezó como una personalidad de Twitter devenido en músico. Alcanzó la fama en 2019 con su canción “Old Town Road”, que editó de forma independiente y se viralizó en TikTok. El tema, relanzado más tarde junto a la estrella del country Billy Ray Cyrus, suma más de mil millones de reproducciones en YouTube, fue certificada como diamante luego de vender más de diez millones de copias y ganar el Grammy a Mejor interpretación de Pop en Dúo y Mejor Video. Uno de los pocos raperos en declararse abiertamente homosexual, enfrentó la discriminación de la escena y su disco debut del 2021, Montero, fue bien recibido por la crítica, lo mismo que se espera del público que se juntará a verlo en el Lollapalooza Argentina 2023.

LA NACION