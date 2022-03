Lollapalooza Argentina 2022: Martin Garrix frenó su show y en el escenario apareció un cartel de advertencia

Luego de tres días inmersos en música y baile, el Lollapalooza 2022 llegó a su fin y dejó momentos inolvidables para los espectadores, que disfrutaron a cientos de artistas de talla internacional y nacional sobre el escenario. Sin embargo, como en todo evento, el público y las bandas que se presentaron también vivieron momentos de tensión, tal y como sucedió durante la presentación del dj Martín Garrix.

La exposición del neerlandés fue la última del evento, que abrió las puertas el viernes 18 de marzo. Garrix comenzó con música electrónica a las 23.30 y presentó algunos sets de su autoría, lo que provocó que miles de fanáticos comenzaran a bailar intensamente al ritmo de su música. Si bien el inicio del show se llevó a cabo con total normalidad, en el medio de la noche hubo un corte inesperado.

Un cartel gigante se apoderó de la escena en el show de Martín Garrix a raíz del sofocamiento de una joven Captura Twitter

En una pantalla gigante que estaba sobre el escenario, apareció proyectado un texto con fondo rojo y letras blancas que decía: “Atención: por favor haga unos pasos para atrás y el show volverá a reanudarse prontamente”. Luego, la música dejó de sonar y el desconcierto se apoderó de los presentes.

LA NACION estuvo en el lugar y presenció el momento en el que el dj alzó la voz para hacer una advertencia. Luego de componer dos canciones, se dirigió al público y les avisó que debía interrumpir su show por razones de seguridad. Al instante, un agente de seguridad le pidió a las personas que dieran cinco pasos para atrás para que pudiera continuar el espectáculo, con el fin de evitar el amontonamiento de los individuos en el sector de las vallas.

En el lapso de 10 minutos, la ansiedad de las personas marcó un dejo de tensión en el aire, ya que los organizadores del evento no explicaban los motivos por los cuales se había parado la música.

Según consignó el medio MDZ, todo se frenó por una joven que se encontraba con un evidente estado de aturdimiento. Los coordinadores que estaban en el sitio lograron ubicarla y la trasladaron hacia el costado del escenario, donde fue atendida por personal del servicio médico.

El momento de tensión en el show de Martin Garrix

Afortunadamente, la situación fue controlada. Sin embargo, antes de retomar el show, Garrix, de 25 años, pidió que la gente tenga precaución con los ‘pogos’, para que ninguna persona resulte herida. Dicho esto, el dj retomó la música con el mítico tema “In the name of love”, de Bebe Rexha.

El responsable gesto de Duki en medio de su show

En las tres jornadas, que tuvieron su cierre el domingo 20 de marzo, se reflejó la responsabilidad de los artistas, quienes en muchas ocasiones frenaron su show cuando observan que alguien del público se encontraba en una situación incómoda. Tal como ocurrió con el neerlandés, en el espectáculo de Duki también se vivió un momento similar.

En el atardecer del viernes, una multitud se consagró frente al escenario para el show del trapero. Mientras interpretaba sus reconocidas canciones y le demostraba su amor a su novia Emilia Mernes, el joven frenó su evento en cinco oportunidades al ver que algunos de sus fans se descomponían.

El momento en el que Duki frenó su show del Lollapalooza Captura Twitter

A raíz de estas situaciones, el cantante le pidió a su público: “Tranquilos cuando salten. Que no se lastime nadie, wacho, que esto sea una fiesta”. Luego, reiteró: “Gracias por la excitación, gente. Me encanta la energía, pero no quiero que se lastime nadie. Dale que tenemos que ver a Miley (Cyrus) y al Biza (Bizarrap)”.