SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA.- La libertad es el gran tema de Los delincuentes, la película argentina de Rodrigo Moreno que viene cosechando elogios en todos los festivales por los que ha pasado y que fue también muy bien recibida en la edición 71 de San Sebastián . Con Esteban Bigliardi en el rol principal, el film del director de El custodio y Un mundo misterioso fue exhibido ayer en otro festival, el de Biarritz, una coqueta ciudad francesa que queda a apenas cincuenta kilómetros de Donostia, donde por la noche tuvo una primera función a sala llena . En los dos pases hubo muchos aplausos al final y un notorio interés del público en las charlas posteriores a la proyección en las que el cineasta y el actor principal respondieron preguntas durante un buen rato.

En la misma jornada del festival se anunció que Los domingos mueren más personas, segundo largo del actor argentino Iair Said, obtuvo el Premio EGEDA Platino Industria destinado al mejor proyecto en desarrollo latinoamericano, dotado con 30.000 euros. La noticia afirmó la buena estrella del cine argentino en San Sebastián . Ahora queda esperar el resultado de las decisiones que debe tomar el jurado que preside la directora francesa Claire Denis en relación a los premios principales, pero la expectativa es alta, dada la gran repercusión que han tenido los films nacionales en cada una de sus exhibiciones.

“Es una película que propone a la libertad como una necesidad existencial -sostuvo Moreno en diálogo con LA NACION-. Que dice que si no somos libres, la existencia no vale la pena, no tiene sentido. Pero antes de eso hay una pregunta que se relaciona con mis films anteriores y que tiene que ver con el uso del tiempo. Cómo lo administramos y qué sentido le damos. Es algo que nunca pensé de manera programática, pero sí es un tema que aparece en toda mi obra”.

Y es cierto que Los delincuentes tiene una estructura que refleja con osadía esa apuesta por la libertad. A lo largo de tres horas, la trama que arranca con el tono de un thriller intenso va cambiando de ritmo y se despliega hacia zonas inesperadas, construyendo una lógica narrativa singular y muy atrapante. Además de los buenos trabajos de todo el elenco (Bigliardi, Daniel Elías, Germán de Silva, Margarita Molfino, Cecilia Rainero, Laura Paredes, Mariana Chaud, Lalo Rotavería), hay una banda sonora exquisita (que va desde el Piazzolla menos obvio hasta Pappo’s Blues) usada de una forma poco convencional: lejos de subrayar, la música de Los delincuentes complementa la narrativa de la película con una impronta poética. No se independiza por completo, pero tiene un peso propio que agrega matices en lugar de reforzar los que el relato ya contiene por sí mismo. Ya en su paso por Cannes fue señalada por muchos medios europeos como una de las mejores películas de esta temporada, incluyendo las cinco estrellas con las que la calificó el influyente diario inglés The Guardian-, y ahora seguirá su recorrido internacional por Hamburgo, Zurich, Londres y Nueva York, antes de ser estrenada comercialmente en la Argentina, el próximo 26 de octubre.

“La mía es una película sobre el duelo, sobre cómo lo atraviesa la gente común y silvestre -explicó por su parte Said, quien debutó en la dirección con el documental Flora no es un canto a la vida (2018)-. La muerte de una persona trae aparejado un choque con una burocracia infernal para sus seres más cercanos, que tienen que enfrentarla aún estando rotos por dentro. También es una película que pone en foco cuerpos no hegemónicos que guardan mucho dolor adentro”, agregó.

Feliz con la recepción que tuvo su proyecto, Said sostuvo que “el festival de San Sebastián es un lugar muy amigable, muy amistoso con los cineastas invitados” y contrapuso esa buena energía con las amenazas de cierre del INCAA que formuló Javier Milei durante su campaña para ser presidente de la Argentina. “Gracias al INCAA podemos seguir haciendo cine y fomentar el desarrollo de una industria que mueve mucho dinero y le da trabajo a una gran cantidad de gente de distintos rubros. Aunque mucha gente se burle de lo que decimos, corremos el peligro de que se acabe una industria. Y eso es una mala noticia siempre. La cultura no es sólo para la gente que la consume. La música, los libros y las películas le dan identidad a un país, son una bandera. La gente se siente orgullosa cuando ganamos un Mundial de fútbol y también cuando una película argentina gana un Oscar”.

Más allá de las noticias vinculadas con el cine argentino, hubo otras que atrajeron la atención de la prensa internacional: particularmente, las llegadas de dos de las pocas estrellas que acudieron a esta edición de San Sebastián, la francesa Juliette Binoche y la estadounidense Jessica Chastain. Binoche se acercó para acompañar la exhibición de La passion de Dodin Bouffant, largometraje del vietnamita Trần Anh Hùng incluido en la sección Culinary Zinema en la que también estuvo la serie argentina Nada, y Chastain -premiada con una Concha de plata hace dos años por su papel en Los ojos de Tammy Faye- se sumó a la promoción de Memory, film del mexicano Michel Franco que retrata con crudeza los desafíos y sinsabores de la vida familiar. La actriz californiana aprovechó para visitar dos museos (el Balenciaga y el Guggenheim de Bilbao) y para difundir el reclamo de actores, actrices y guionistas que mantiene en vilo a la industria de Hollywood. Explicó el problema (“esta huelga le está costando a la industria unos 5000 millones de dólares y sólo ha retrasado lo inevitable; la salida fue sentarse a negociar”, afirmó) y se mostró en público con una camiseta con un eslogan favorable a los urgentes pedidos de su sindicato.

Este viernes arribó al festival el actor irlandés Gabriel Byrne, quien encarna en Dance First, largo del británico James Marsh, a la gran figura de la literatura de su país, James Joyce, autor de un clásico absoluto como Ulises (1922) y fallecido en 1941. Por la noche habrá una gala organizada especialmente para entregarle un premio honorífico al veterano cineasta español Víctor Érice (director de grandes películas como El sur y El sol de membrillo), que además presentará personalmente su último trabajo, Cerrar los ojos. También quedó develada cuál será la película sorpresa de esta edición del festival: The Killer, dirigida por un referente del cine de Holywood, el estadounidense David Fincher (Pecados capitales, Zodiac, La red social), y protagonizada por Michael Fassbender. Se trata de otra producción de Netflix, plataforma que cada vez tiene más espacio en los festivales importantes de cine. Y el sábado será el día de los premios principales. A juzgar por lo que ocurrió hasta ahora con el público y la prensa internacional acreditada, el cine argentino tiene buenas perspectivas. La incógnita quedará resuelta en pocas horas.