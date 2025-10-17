La sorpresa de Mario Pergolini al darse cuenta quién es el novio de Natalie Pérez

Después de varios meses de encuentros, finalmente, Natalie Pérez confirmó que está de novia con Tomás Rottemberg, hijo del reconocido productor teatral Carlos Rottemberg y la actriz Linda Peretz, y lo hizo de una manera muy particular, por lo que dejó sin palabras a Mario Pergolini, el conductor del ciclo al que asistió.

Natalie Pérez reveló que Linda Peretz, su suegra, le prestó el outfit para su visita a Otro día perdido (Foto: Captura TV)

Todo comenzó en una charla informal en la que el presentador de Otro día perdido (eltrece) le preguntó a la actriz qué hacía en su tiempo libre. “Comunicaciones, veo películas, como helado, paseo, juego con mis amigas, invito a mis amigas, cocino. Y con ‘La Sombra’—el apodo que Mario le había puesto en código a la pareja de Natalie— también juego”, expresó.

Linda Peretz vistió a su nuera para el ciclo de Mario Pegolini Mauro Alfieri - LA NACION

“Te veo más enamorada”, le dijo él y ese fue el puntapié para que oficializara su relación. “Mi suegra me vistió hoy. Me prestó este vestido, esta cartera. Mi suegra es La Flaca Escopeta“, comentó e hizo una pausa, en la que Laila Roth acotó: “Mirá, salís con el hijo de Linda Peretz”. Acto seguido y mientras su rostro mostraba asombro, Pergolini lanzó: “Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. No, estoy sorprendido, acabo de caer quién es el novio entonces”.

Quién es Tomás Rottemberg, el nuevo novio de Natalie Pérez

Tomás Rottemberg es quien junto a su familia administra las salas Multiteatro y MultiTabaris. El joven, próximo a cumplir 40 años, conoció a la actriz en el ámbito teatral, un espacio donde ambos comparten su pasión por el arte. Según fuentes cercanas, la relación se gestó de manera natural, tras coincidir en diversos proyectos y descubrir profundas afinidades personales y profesionales.

Tomás Rottemberg es productor teatral al igual que su padre PATRICIO PIDAL/AFV

Cabe recordar que el rumor del romance cobró fuerza a principios de agosto, cuando el periodista Gustavo Méndez brindó detalles al respecto. “Primicia: Natalie Pérez y Tomás Rottemberg están saliendo”, escribió desde su cuenta de Instagram y agregó: “La exprotagonista de la obra Las cosas maravillosas y el productor del espectáculo empezaron a frecuentarse más allá del vínculo laboral, tienen mucha compatibilidad en gustos e intereses artísticos, y así se fueron enganchando“.

Gustavo Méndez fue quien confirmó la noticia (Foto: Instagram/@mecomprendezmendez)

Y completó: “Tomás es el hijo del histórico productor Carlos Rottemberg, dueños y programadores de las salas Multiteatro y MultiTabaris de calle Corrientes”.

Horas más tarde, Adrián Pallares comentó que se había comunicado con el joven, quien junto a su padre dirige la mayor empresa de salas teatrales de Argentina. “Hablé con él porque lo conozco desde chico y cuando le pregunté por Natalie Pérez, me dijo que salieron un par de veces“, contó y añadió: “Y me dijo: 'No te lo voy a negar, tenemos algunos amigos en común‘“.

La información sobre el nuevo vínculo de la cantante llegó luego de que fuera vinculada a Adrián Suar en el programa de Mirtha Legrand, noche en la que compartieron la ‘Mesaza’. En aquel entonces, ‘La Chiqui’ percibió cierta química entre los protagonistas de la película Mazel Tov (Star+). “¿Ustedes no salen?”, lanzó la conductora y el productor le respondió: “¿Natalie y yo? ¿Somos novios? ¿Vos sospechás que estoy saliendo con Natalie?“.

Natalie Pérez y Adrián Suar enfrentaron rumores de romance en lo de Mirtha Legrand

“¿Sospecho bien o mal?”, repreguntó Legrand. Mientras que, por su parte, la actriz expresó: “Yo no te quiero contradecir porque empezamos mal el programa”. A lo que él bromeó: “No se la contradice a la conductora. Si la conductora dice que estamos saliendo...”.

Pero lejos de dar el brazo a torcer, la diva quiso saber cuál era el estado sentimental de la artista. “¿Tenés novio?”, indagó. "No. ¿Seré una hincha pelotas? Ya llegará el amor“, le respondió. Y finalmente, llegó.