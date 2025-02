Los fuertes mensajes que le mandó Santiago Martínez a Emily de Love is Blind: “Vale la pena olvidar”

Este jueves, los fanáticos de Love is Blind (Netflix) quedaron helados luego de que Emily Ceco revelara que sufrió violencia de género por parte de Santiago Martínez, con quien se casó en el reality. Al aire de El Ejército de la Mañana (Bondi Live), la joven dio escalofriantes detalles de lo que vivió y contó que tuvo que escaparse de la casa que compartía con su marido. “Cuando le dije (por teléfono): ‘Má, me parece que voy a casa ahora’, me cortó la llamada y me dijo: ‘Vos no te vas a ningún lado’”, relató.

Emily de Love is Blind denunció a su marido por violencia de género

Horas más tarde de las duras declaraciones de Emily, quien ya presentó una denuncia penal, trascendieron los mensajes que le envió Santiago tras los hechos de violencia. En la captura de pantalla, que se difundió a través de las redes sociales de LAM (América), se puede ver que el participante del reality le envió el link de una publicación al Instagram de su esposa, que contenía una ilustración con una dedicatoria romántica, como si nada hubiese pasado la noche anterior.

“Algunos días son malos/ Algunos días son demasiado largos/ Pero juntos siempre encontramos la manera de salir adelante/ Algunos días son demasiado cortos/ Algunos días son agotadores/ Vale la pena olvidar algunos días/ Vale la pena recordar algunos días/ Contigo quiero escribir mi historia, página a página, para toda la vida”, se lee en el poema que le envió.

El poema que le envió Santiago a Emily tras golpearla

Ante la falta de respuesta por parte de su esposa, Martínez insistió con un fuerte mensaje, en el que confirmaría ser el autor de los golpes que recibió Ceco. “Obviamente no te pido que olvidemos, pero sí te aseguro que esos días de peleas, gritos, insultos, de enojarme y transformarme van a desaparecer”, arranca el texto. Y sigue: “Soy Santi, el chico del que te enamoraste, el mismo que te dio el primer beso, el que te soñó, el mismo que te preparaba ese desayuno tan básico. El Santi que también, por vos, iba a la cancha de Boca”.

Para concluir, le ofreció una disculpa a Emily en busca del perdón. “Y sí, te fallé y me equivoqué como nunca en la vida pensé en la vida que me podía suceder. Mis traumas de chico y esa infancia de mier** al final aparecieron, y estoy dispuesto a trabajar para solucionarlo”, cerró.

El mensaje que le mandó Santiago a Emily tras el episodio de violencia de género

Más tarde, el periodista Fefe Bongiorno, quien conduce el programa en el que Emily rompió el silencio, reveló más detalles sobre lo que dijo Santiago tras golpear a su esposa. “Para que entiendan el grado de perversión, Santiago Martínez le decía a Emily que no cuente nada de lo que le había hecho por si los llamaban del Bailando. Horas después de dejarle el ojo negro de tanto pegarle. Le decía que se quede tranquila, que ya arrancó terapia”, escribió el influencer en su cuenta oficial de X.

Fefe Bongiorno dio detalles sobre los mensajes de Santiago a Emily

En este sentido, Emily contó en Bondi que Santiago incluso llegó a decirle que se queden juntos unos días porque “tenían trabajos pautados por San Valentín” que cumplir. Sin embargo, fue la hermana de Emily quien intercedió y le impidió volver. “Le decía que sí, para que él esté tranquilo hasta que yo tuviera la perimetral”, explicó la joven, que hoy ya cuenta con la medida cautelar pertinente y un botón antipánico.

