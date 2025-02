Qué dice la denuncia policial de Emily de Love is Blind contra su marido, Santiago Martínez, por violencia de género

Luego de que Emily Ceco revelara que sufría violencia de género por parte de su marido, Santiago Martínez, con quien se casó en el reality Love is Blind Argentina (Netflix), se conocieron detalles de la denuncia que la joven presentó ante la Justicia.

Emily Ceco y Santiago Martínez, la pareja de Love is blind que se separó de forma escandalosa por una denuncia de violencia de género (Fuente: Netflix)

A través de su cuenta de X y tras recibir en El ejército de la mañana (Bondi) a la exparticipante del ciclo, Fefe Bongiorno compartió el escrito judicial. “Comparto, a pedido de ella, la denuncia judicial de Emily a su expareja Santiago Martínez por violencia de género”, señaló.

La denuncia penal de Emily Ceco a su marido, Santiago Martínez (Foto: captura X/@fedeebongiorno)

Qué dice la denuncia policial que presentó Emily Ceco en contra de Santiago Martínez

En la localidad de Gral. Rodríguez, Partido del mismo nombre, provincia de Buenos Aires, a los 11 días de febrero de 2025, siendo las 15:00 hs. Preguntada a tenor de este, presta juramento, prometiendo expresarse con toda verdad en cuento sugiere o fuera preguntado, interrogando acerca de sus circunstancias personales, dice ser y llamarse Ceco Emily Melina, de 25 años...

Denuncia: refiere que el día sábado 8 del corriente, en el horario de las 04:00 hs aproximado, momentos en que regreso a la vivienda en Ituzaingó, que comparte junto con su esposo Martínez Santiago Nahuel, de 30 años... Quien momento en que estaban juntos hizo indiferencia con ella. Que estaban juntos en su habitación, que ella se acercó a abrazarlo. Su esposo comenzó a referirle insultos y a denigrarla como mujer. Que tras esta situación, ella empezó a juntar sus ropas, seguía denigrándola con insultos. Que Santiago comenzó a agredirla con puños en la cabeza, mientras ella juntaba sus ropas. Que tras esta situación ella dejó de juntar sus ropas e intentó salir de la habitación, que el denunciado le impidió que salga de la habitación, que este la empujó sobre la cama que comparten. Que ella quedó sobre la cama y Santiago se le arrojó encima, que seguidamente el denunciado le sujeto el brazo izquierdo de ella poniéndoselo sobre su cuello haciendo fuerza. Manifiesta que el denunciado con su propio brazo le sujetó el cuello, que este le refería: “Hace dos horas no pensabas en el pelotudo, no llorabas, no te creo tus lágrimas de cocodrilo... No te victimices... sic”. Que ella logró correrlo, desentendiéndose y golpeándolo sobre su entrepierna. Que logró sacarse de encima a su esposo. Que ella intentó irse nuevamente de la habitación, que el denunciado la sujetó con su mano sobre su boca. Refiere que ella lo mordió en la mano. Que Santiago la seguía sujetando y la arrojó nuevamente a la cama, que se le avanzó encima suyo y comenzó a propinar golpe de puño en el rostro, dejándole lesiones en el rostro a la altura de ambos ojos.

Refiere que ella se defendió escupiendo al denunciado, quien seguía manifestándole insultos y denigrándola como mujer, refiriendo: “No vez que sos una villera... sic”. Que ella logró alejarse del causante y comenzó a pedir a viva voz ayuda. Que este le seguía impidiendo salir de la habitación. Manifiesta que el denunciado se burlaba de ella y la denigraba refiriendo que era igual a las personas que la rodeaban. Que el denunciado se retiró de la habitación y se quedó en la cocina. Que ella le solicitaba que la dejara ir al baño, que este le trababa la puerta de la casa y le decía que no se vea en el espejo. Que ella no podía abrir su ojo a raíz de la agresión. Que ella pudo ingresar al baño, ya que le rogó al denunciado que necesitaba ir al baño. Que Santiago le alcanzó hielo y le refería que en 2 días se recuperaba de las lesiones, que este seguía burlándose de ella.

Menciona que ella le solicitó de nuevo que la dejara irse del hogar y este se negaba refiriendo que la iban a ver con las lesiones. Que ella le exclamó que tenía dolencias y el denunciado le exclamaba que ella lo agredió y que a él también le dolían las agresiones que ella le hizo, que la denunciante le dijo que se defendió de él. Refiere que tras estos hechos, Santiago le clamó perdón de lo que le había hecho y le pidió que se recostaran juntos en la cama. Que ella decidió acostarse con el denunciado, pero que por temor no durmió. Que al día siguiente, en horas de la mañana, tras despertar ambos en la habitación. Martínez le rogaba que lo perdone, mencionándole que era la última vez que la iba a maltratar. Que ella seguía temiendo por su vida, que le hizo creer que lo perdonaba. Que ordenaron la vivienda juntos. Que en horario de las 15:00 hs convenció a Martínez que ordenara la habitación. Que ella aprovechó que el denunciado estaba en la habitación y escapó de la vivienda. Que ella anteriormente le había pedido ayuda a su hermana, Ceco Claudia Camila, de 31 años, quien le envió un remisse “Uber”, que se acercó a las afueras de su vivienda y logró irse del lugar, quedándose a resguardo en la vivienda de su hermana Claudia.

Manifiesta que teme porque el denunciado se acerque a ella. Que preguntando si recibió algún tipo de amenaza por parte de su pareja, refiere que no. Que preguntando si transitó algún tipo de violencia de género durante la relación, refiere que no. Que preguntando sobre el ART. 72 .C.P.P, de que si insta o no a la acción penal, refiere que sí insta.

LA NACION