Los hijos de Shakira deslumbraron con su talento para la música y revolucionaron las redes

A medida que los chicos crecen comienzan a trazar su propio camino, probando diversas actividades y descubriendo en que espacios se sienten cómodos. Muchas veces esta búsqueda puede estar relacionada con las profesiones de sus padres y otras en una vereda completamente opuesta. En el caso de Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué, de 12 y 10 años respectivamente, está justo al lado de su madre. Los niños heredaron su talento y pasión por la música y esta semana la hicieron emocionaron al grabar un videoclip y subirse al escenario para presentar sus canciones.

Milan Piqué cantó en el escenario y deslumbró con su talento (Foto: Captura de video / Instagram @chicasguapastv)

Tras asistir el lunes a la Met Gala, donde se lució con un vestido color rosa con cola de Prabal Gurung, Shakira voló a Miami y concurrió a un evento organizado por la Escuela de Música Let it Beat, de los músicos argentinos Guillermo Vadala y Nerina Nicotra, a la que asisten sus dos hijos. Durante la velada, los integrantes de Next Generation of Artists, un programa para jóvenes de entre 10 y 20 años, presentaron las canciones de su álbum All For You.

Entre las presentaciones se incluyó la proyección del videoclip de “The One” que grabaron los niños junto a sus compañeros, el cual se estrenará oficialmente el domingo 11 de mayo, fecha en la que en los Estados Unidos se celebra el Día de la Madre. En las imágenes se pudo ver a Sasha con micrófono en mano mientras interpreta el tema e incluso mostró su faceta actoral al actuar en algunas escenas. Milan por su parte, además de cantar y actuar, también tocó la batería.

Los hijos de Shakira sorprendieron con su talento artístico

Asimismo, durante el evento, el hijo mayor de la cantante se subió al escenario a cantar en vivo junto a algunos de sus compañeros. Se mostró suelto, cómodo y relajado. Shakira no pudo ocultar su sonrisa de felicidad al ver a sus dos hijos como músicos en formación. En las imágenes que se compartieron quedó registrado el momento en el que los abrazó y felicitó delante de todos los presentes. Incluso también se pudo advertir el costado fashionista de los niños. Mientras el mayor lució un traje negro con detalles en dorado, el menor optó por un conjunto de saco, remera y pantalón blanco.

Shakira acompañó a sus hijos durante su presentación y no pudo evitar emocionarse (Foto: Captura de video / Instagram @chicasguapastv)

Los usuarios de las redes quedaron gratamente sorprendidos al ver el talento de los hermanos y no dudaron en elogiarlos. “Ay no, si son mis pequeños shakiros. ¡Todo mi apoyo! Que divinura"; “Demasiado emocionada por esto”; “Dignos hijos de su madre, divinos Milan y Sasha”; “¡Qué voz tan dulce estoy segura de que serán exitosos, igual que su madre!”y “Milan y Sasha, la futura realeza de la música“, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Los hijos de Shakira deslumbraron con su talento para la música y en las redes los llenaron de elogios (Foto: Instagram @letitbeatacademy)

Milan y Sasha Piqué llevan la música en la sangre. Desde temprana edad demostraron interés y madre los impulsó a que exploraran el arte. En mayo de 2023 la cantante lanzó “Acróstico” una canción que no solo fue para ellos, sino también en la que también participaron como cantantes y pianistas.

“Este año Milan escribió canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha pasó horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos compartieron a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me pidieron formar parte. La sintieron e interpretaron por ellos mismos y para ellos mismos...”, expresó Shakira en aquel momento. Durante los últimos meses, los niños la acompañaron en su tour Las mujeres ya no lloran.