Jorge Lanata cuestionó con dureza cómo habló Jésica Cirio de Jey Mammon en La Peña de Morfi: “Un papelón increíble”

Jorge Lanata criticó este martes en Lanata sin filtro (radio Mitre) a Jesica Cirio luego de que la co-conductora del ciclo La Peña de Morfi (Telefe) abriera la emisión del domingo sin mencionar a su excompañero y conductor principal, Jey Mammon, y sin siquiera hacer referencia a la denuncia penal que lo involucra en un presunto caso de corrupción de menores.

El conductor de PPT y radio Mitre dijo que la presentación de Cirio en la apertura del primer programa sin Mammon, quien fue apartado de la conducción preventivamente por las autoridades de Telefe, fue “un papelón increíble” y que “a veces, es mejor no decir nada”.

La omisión de la co-conductora sobre el caso que generó un escándalo en la televisión argentina llamó la atención de todos. Y es que, este domingo, el programa comenzó con la misma música de siempre y con todo el plantel bailando en el estudio, como si nada hubiera pasado, hasta que la modelo tomó la palabra.

Jesica Cirio habló de la decisión de Telefe de correr a Jey Mammon de La Peña de Morfi

“Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, la producción y todos los que hacemos La Peña. Un programa con mucho trabajo, mucho esfuerzo”, comenzó Cirio. “Es de público conocimiento todo lo que está pasando, no tiene que ver con el espíritu, ni con la esencia del programa. Acompañamos la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Estos hechos lamentables y tristes que nos tienen a todos impactados”, continuó Cirio sin nombrar ni una vez al conductor suspendido.

Y finalizó: “Pero bueno, hoy estamos acá para hacer un programa más, como todos los domingos. Un programa con mucha música y con... Georgina Barbarossa”.

En este punto, Lanata afirmó: “Vi el corte de Cirio y, si me permite opinar, me pareció un papelón increíble”, le dijo a Marina Calabró durante el segmento de espectáculos del programa de radio Mitre. “Sí Lanata, estamos de acuerdo”, respondió ella.

Jey Mammon y Jesica Cirio (Foto: Captura de video)

“Es un papelón increíble, es mejor no decir nada a veces”, insistió Lanata y, luego de pasar el audio completo con el descargo de la coconductora de Morfi, agregó: “Es raro porque no fue un descargo, porque ella no está acusada de nada”.

“Yo no lo podía creer, ¿eso fue todo? Es raro lo que se veía… Nunca vi La Peña de Morfi... pero estaban todos en semicírculo, eran unas 8 o 9 personas o menos, y estaban ahí como si fuera un velorio y todos con cara de circunstancia. Y ella nunca lo nombró (a Jey Mammon)”, sostuvo.

“¿Qué quiere decir que ‘es de público conocimiento’?”, preguntó Calabró y señaló: “Ese es un artilugio para relevarse de la incomodidad de poner adjetivos calificativos o hacer sentencias afirmativas. Después de los ‘hechos lamentables y tristes’, más eufemismos no se consigue”, criticó la columnista de espectáculos. “Sí, es lamentable”, finalizó Lanata.

