Taylor Swift sobre la misoginia en su nuevo documental: "no existen las zorras"

El documental de Netflix sobre Taylor Swift reveló nuevas intimidades y opiniones de la cantante. Fuente: AFP

31 de enero de 2020 • 13:20

Taylor Swift es un fenómeno global. Cada vez que se muestra públicamente, la cantante estadounidense genera una gran cantidad de comentarios y debates entre sus fanáticos y simpatizantes. En la fiesta de entrega de los Premios Globo de Oro 2020 que se llevó a cabo días atrás, se la pudo ver junto a su novio, Joe Alwyn. La forma en la que la artista miró a su pareja -que suele mantener su perfil muy bajo- durante la cena fue uno de los temas más comentados de la noche.

Ahora, el fandom de Swift tendrá nuevo material para examinar, ya que Netflix acaba de estrenar Miss Americana, el documental que repasa la vida y la carrera artística de Taylor. Durante el film, que dura una hora y media, se incluyen además testimonios exclusivos y entrevistas inéditas tanto a la cantante como a personas de su entorno más cercano.

Por esa razón, en las últimas horas la intérprete de You need to calm down se convirtió en tendencia de Twitter gracias a los comentarios sobre el documental. Una escena en la que se la ve junto a Alwyn después de un show fue uno de los momentos más destacados por sus seguidores.

Los usuarios también notaron la "transformación" que experimentó Taylor Swift en cuanto a su personalidad y madurez.

Además, sus seguidores celebraron algunas de sus opiniones relacionadas al lugar de las mujeres en la industria de la música. "Intento siempre aprender cómo eliminar la misoginia de mi propio cerebro. Tírala, recházala y resiste. No existen las zorras. No existen las perras", sostiene la cantante.