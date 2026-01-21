Los mensajes entre Blake Lively y Taylor Swift que revelan por qué su relación comenzó a quebrarse: “Extraño a mi amiga divertida”

Este martes, se revelaron algunos documentos inéditos en el marco de la demanda que Blake Lively presentó contra Justin Baldoni por acoso sexual mientras rodaban el film Romper el Círculo. Este material -que consta de una serie de conversaciones entre la actriz y su mejor amiga, Taylor Swift- no solo muestra como ella se refería a su compañero y director en el set sino que confirma los rumores que desde hace un tiempo hablan de un distanciamiento entre la protagonista de Gossip Girl y la cantante pop.

Más allá del foco puesto en la disputa judicial, estos mensajes (que fueron presentados antes de la audiencia judicial programada para este 22 de enero) explican los motivos por los cuales esa amistad de más de una década comenzó a quebrarse en medio del conflicto legal. “No tengo por qué preguntar, pero no sé, siento que debería... ¿está todo bien?”, comienza el mensaje que Lively le envió su amiga hace un tiempo atrás. “Últimamente me sentía como una mala amiga porque fui una persona triste que solo habló de sus cosas durante meses. Fuiste generosa no solo al ser la persona clave para mí durante todo esto, sino también al dejarme salir de la situación”, continuó remarcando lo importante que Swift fue en todo este proceso.

Tras aclarar que fue su esposo Ryan Reynolds quien le aconsejó que le preguntara directamente a Taylor sobre cómo estaba su vínculo, la actriz agregó: “Siempre quiero tener la oportunidad de ser una mejor amiga si hago algo sin querer. Sé lo ocupada y agobiada que estás, física, emocional y prácticamente, así que no espero nada más de ti nunca. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien”.

Se filtraron los mensajes que Bake Lively y Taylor Swift intercambiaron hace meses y que confirman que su relación de amistad se vio afectada por la disputa judicial que la actriz tiene con Justin Baldoni Instagram

La respuesta de Swift tardó más de una hora en llegar y podría calificarse de honesta y directa: “Creo que estoy agotada en todos los aspectos de mi vida y en los últimos meses he sentido un cambio en la forma en que me hablas”, dijo la cantante, quien por ese entonces estaba a punto de concluir su Eras Tour, reconociendo que Lively había actuado distante.

Luego de ponerse en su lugar, ya que la compositora ha pasado por batallas judiciales con sus managers o discográficas, hizo hincapié en cómo esa confianza se fue perdiendo con los meses: “Me siento muy mal por decir algo al respecto porque tus mensajes han sido muy amables, pero en el último tiempo me ha parecido leer un correo electrónico corporativo masivo enviado a 200 empleados”, se sinceró de manera metafórica para hablar de su comportamiento extraño.

“Y se siente horrible criticar de cualquier manera tu forma de procesar lo que has estado pasando, pero extraño un poco a mi amiga divertida y oscura que me habla como ella misma. Sé que te sientes atacada por todos lados y que sientes que tienes que explicar las cosas demasiado pero… ¡soy yo! Eso solo ha causado un poco de distanciamiento. Y no necesitas disculparte. Solo regresa, por favor", remató la intérprete de “Shake It Off” aceptando las disculpas de su amiga.

Blake Lively y Taylor Swift son amigas desde hace más de 10 años. La actriz fue su gran confidente cuando la cantante comenzó a salir con Travis Kelce REUTERS

Ante el descargo de Swift, Lively admitió que, bajo el impacto emocional que le generó el conflicto legal con Baldoni, había desarrollado una especie de “paranoia digital”, por lo que su forma de escribir más formal fue una estrategia para protegerse. “Sí, he estado escribiendo como si estuviera escribiendo, no como si estuviera hablando. No me di cuenta hasta que lo dijiste, pero lo noto”, reconoció la mujer de Reynolds. “Además, me he sentido tan incomprendida que ya no confío en mi propio juicio... Este maldito tipo y lo que me hizo me provocaron una crisis de identidad. De verdad”, confesó mientras aseguraba que esta situación había afectado otras relaciones personales.

En este intercambio, la actriz agradeció el apoyo de Swift y pidió disculpas por cualquier malentendido, incluso asegurando que no pretendía ponerle presión para involucrarse más de lo que ella quisiera. “Sin embargo, lo que más me asustó de todo esto no fue que los malos fueran malos. Fueron los buenos, mis amigos de toda la vida —aliados de las mujeres— quienes se fueron discretamente. Así que probablemente estoy exagerando con mis amigos que se quedaron porque nunca me he sentido más sola”, agregó al tiempo que mostraba su felicidad porque la cantante termine su gira a la brevedad.

El conflicto legal entre Baldoni y Lively expone detalles de la relación de la actriz de Gossip Girl con Taylor Swift Grosby Group

La disputa legal entre Lively y Baldoni ha incluido otros detalles polémicos, incluso con documentos en los que la actriz criticó duramente al director y a su comportamiento en el set, y en los que también se mencionó a Swift en un contexto secundario. El equipo legal del acusado quiso que la cantante fuera citada para declarar; sin embargo, ella se ha negado subrayando que su participación se limitó a autorizar el uso de una de sus canciones en la película.

“Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no participó en ningún casting ni en decisiones creativas, no compuso la banda sonora, nunca vio una edición ni tomó notas sobre la película, ni siquiera vio Romper el Círculo hasta semanas después de su estreno, y estuvo viajando por todo el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia", dijo el representante de la artista en ese momento.

“La conexión de Taylor con esta película fue permitir el uso de una canción, ‘My Tears Ricochet’. Dado que su participación consistió en licenciar una canción para la película, algo que también hicieron otros 19 artistas, esta citación judicial está diseñada para usar el nombre de Taylor Swift y atraer la atención del público, creando clickbait para la prensa sensacionalista en lugar de centrarse en los hechos del caso”, concluyó.