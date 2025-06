Los Palmeras: qué pasó con Cacho Deicas

La voz inconfundible de la cumbia santafesina, Rubén “Cacho” Deicas, generó revuelo en el ambiente musical durante las últimas horas. Tras un prolongado silencio y múltiples especulaciones sobre su estado de salud y continuidad en Los Palmeras, el artista finalmente rompió el silencio. La noticia sacudió a los seguidores de la banda y abrió un nuevo capítulo en la historia del grupo.

¿Qué contó Cacho Deicas sobre su situación en Los Palmeras?

Cacho Deicas confirmó este martes a la noche que ya no forma parte de Los Palmeras. El cantante utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video y un comunicado escrito donde detalla los motivos de su salida. Según su testimonio, la decisión provino de sus compañeros de banda, específicamente con señalamientos hacia el acordeonista Marcos Camino, otro pilar histórico del conjunto de música popular argentina.

Cacho Deicas dio a entender que Marcos Camino fue quien lo expulsó del grupo musical instagram

“Hola amigos, una vez más me comunico por este medio donde ustedes me han mandado muchas palabras preciosas que me ayudaron a restablecerme”, inició Deicas en el video. Luego, el texto adjunto expuso la interna. El cantante reveló que, tras superar un Accidente Cerebrovascular (ACV) y recibir el alta médica, intentó retomar su lugar, pero encontró obstáculos insalvables que culminaron en su alejamiento.

Los orígenes del conflicto con Los Palmeras

En enero de este año, la noticia del ACV de Cacho Deicas preocupó a sus fanáticos y obligó al cantante a suspender todas sus actividades profesionales. Su ausencia de los escenarios se prolongó durante meses, con la expectativa de su recuperación y regreso.

Deicas relató que en mayo, ya con el aval médico para retomar su carrera, se presentó a un ensayo en los estudios de la productora. El objetivo era su reaparición en un show previsto en el Movistar Arena. Sin embargo, el encuentro no resultó como esperaba. “Solamente acudió Adrián Forni a dicha presentación”, detalló el vocalista, en referencia a uno de los músicos de la formación. Este episodio marcó el inicio de una serie de desencuentros.

Ruben Deicas narra que intentó un reencuentro con la banda tras su recuperación y solo se presentó un integrante Soledad Aznarez - La Nación

Las condiciones para la reincorporación y la ruptura formal

Tras el fallido ensayo, Cacho Deicas recibió un listado de condiciones impuestas por la producción para su reincorporación al grupo. El cantante explicó que estas exigencias “iban en contra del proceso de recuperación” que todavía atraviesa. Además, atentaban contra su “libertad para poder utilizar sus redes sociales, entre otras cosas”.

El músico no aceptó estos requisitos. Poco después, recibió una carta documento que notificaba el pedido de “disolución” de su vínculo profesional. El argumento esgrimido fue su supuesta incapacidad para cumplir con sus obligaciones y presentarse a trabajar.

Deicas lamentó esta situación: “Rechacé los requerimientos, siendo a los días informado de manera formal por carta documento (en estos 6 meses desde mi ACV me lo había ofrecido en reiteradas oportunidades informalmente) del pedido de disolución de Marcos Camino por no poder cumplir con los shows pactados ni presentarme a trabajar, siendo de público conocimiento las veces que hemos hablado sobre mi regreso”.

Cuál es la versión de Marcos Camino

Este desenlace contrasta fuertemente con las declaraciones públicas que Marcos Camino ofreció en febrero. En aquel momento, ante los rumores de fracturas dentro del grupo, el acordeonista aseguró que la banda se mantenía unida y que su amistad con Deicas estaba intacta.

Marcos Camino y Rubén Deicas compartieron años de amistad y hasta tienen una canción al respecto Instagram

Durante una presentación de Los Palmeras en el programa Pasó en América, Camino habló con emoción sobre la ausencia del cantante: “Fueron tantos años, tantas luchas, tantas cosas, y hoy no tenerlo con nosotros, más allá de extrañarlo... Nunca estuvimos peleados, jamás”, afirmó entonces.

La publicación de Cacho Deicas en Instagram se colmó rápidamente de mensajes de apoyo y afecto. “Cacho querido, sos el alma y la voz de generaciones enteras; es increíble que estén haciéndote pasar por esto. Muy doloroso. Me imagino como te sentís. Fuerza y mucho amor en este momento. Te esperamos”, escribió un seguidor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.