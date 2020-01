Los premios de los actores dieron pistas para el Oscar

El sindicato de intérpretes premió y consagró como favoritos a Brad Pitt, Renée Zellweger, Laura Dern y Joaquin Phoenix Fuente: AFP

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2020

En el plano general de la temporada de premios, se sabe que los Globo de Oro son los que ponen la acción en marcha y los premios Oscar, los que cierran la escena. En el medio de esa secuencia que se repite cada año, los galardones que entregan los diferentes sindicatos de Hollywood suelen tener un papel secundario, personajes necesarios por la información que brindan, pero nunca protagonistas de la historia. Hasta anteayer, cuando el gremio que reúne a los actores (SAG, por sus siglas en inglés) entregó sus premios y se transformó en el centro de atención de todos.

La ceremonia, que, a diferencia de los últimos años, no fue transmitida por la TV local, tuvo algo para todos los gustos. Hubo bastante glamour, algo de chismes, ganadores esperados y una sorpresa que sacudió un poco las predicciones para la noche del Oscar, el 9 de febrero.

El triunfo del elenco de Parasite, la primera película no hablada en inglés en conseguir el premio, aunque demostró el impacto de el film de Bong Joon-ho tuvo en los Estados Unidos, es poco probable que cambie la marcha de los premios de la Academia, ya que ninguno de los intérpretes de la película coreana está nominado al Oscar.

Brad Pitt ganó la estatuilla a mejor actor secundario por Había una vez en... Hollywood, un triunfo que lo acercó a la victoria en los Oscar. Además de agradecer a sus pares, el actor se burló de sí mismo al mencionar su perfil de Tinder y a Quentin Tarantino, y volvió a apuntarse cuando relacionó a su personaje con su propia vida, conflictos maritales incluidos. Que el director de cámaras apuntara en ese momento a su exesposa Jennifer Aniston, sentada en la platea a la espera de la categoría de mejor actriz de drama televisivo por The Morning Show (que finalmente ganó), fue una travesura que los medios de todo el mundo le agradecerán por años.

El triunfo de Pitt era tan esperable como los de Joaquin Phoenix por Guasón (mejor actor), Renée Zellweger por Judy (mejor actriz), que se estrenará aquí el 6 de febrero, y el de Laura Dern por Historia de un matrimonio. Teniendo en cuenta que quienes votan en los premios del sindicato de actores son los mismos que eligen a los ganadores del Oscar en las categorías de intérpretes, los vencedores ya deberían escribir sus discursos de agradecimiento.

Con los premios actorales prácticamente decididos, la incertidumbre está centrada en dos de las categorías principales: mejor película y mejor director. En el caso del rubro más importante de la celebración, la elección del gremio de productores -que se entregó el sábado en Los Ángeles- aportó una pista bastante firme. Su elegida fue 1917, el drama de Sam Mendes ganador en los Globo de Oro, que se estrena aquí el 30 de este mes. Los productores integran el grupo más poderoso y numeroso entre los votantes del Oscar. Con respecto a la categoría de director, el triunfo de Parasite anteanoche puso a Bong Joon-ho a la cabeza, aunque lo cierto es que la señal definitiva la darán los realizadores cuando den a conocer a sus elegidos, el sábado 25.

Aunque el interés de la mayoría haya estado puesto en los premios del cine, lo cierto es que en los SAG también se premió a los intérpretes de la pantalla chica. El elenco de The Marvelous Mrs. Maisel ganó en el rubro comedia y mejor actor (Tony Shalhoub), mientras que Phoebe Waller-Bridge completó una temporada perfecta para Fleabag, con el premio del sindicato de actores. En el rubro dramático, el triunfo de Aniston le consiguió el primer premio a Apple TV+. El mejor actor dramático fue Peter Dinklage, por G ame of Thrones, mientras que el mejor elenco de una serie dramática fue para The Crown.