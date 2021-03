Los romances de Reina Reech: de Amado Boudou a Gustavo Sofovich

Reina Reech pasó por Flor de equipo y, tras hablar de su rol como abuela, se animó al “cuestionario intragable” del programa. Desde sus romances prohibidos hasta qué cosas la deserotizan de un hombre, la actriz reveló detalles de su intimidad hasta ahora desconocidos.

“De joven fuiste pareja de Amado Boudou, ¿tuviste algún otro romance con alguien conocido y no lo sabemos?”, preguntó Florencia Peña mientras presentaba el asqueroso plato que debía comer si su invitada decidía no contestar la pregunta. “Tuve unos cuantos, yo soy muy canuta. Hasta que algo no es significativo en mi vida no lo cuento”, expresó Reech sin querer revelar la identidad de los famosos en cuestión.

Sin embargo, no tuvo problemas de hablar de su relación con el exvicepresidente de La Nación. “Con Boudou estuve a los 17 años, fue un veranete. Lo que te puedo decir es que era un bombón total y fue un fogoso amor de verano que recomiendo”, lanzó en complicidad con la conductora de Telefe.

Tras advertir que su relación con Nicolás Repetto, con el que estuvo durante ocho años, fue la más larga, Marcelo Polino la deschavó en vivo con otro nombre. “Tuvo algo con Gustavo Sofovich”, disparó mientras Reech se agarraba la cabeza sin poder creer el comentario de su amigo. Ante las carcajadas de todo el panel, el embajador de MasterChef Celebrity se defendió al aire: “Vos me buscás, me encontrás”.

Inmediatamente, y para terminar con todo tipo de especulaciones, la coreógrafa salió a explicar qué fue lo que sucedió con el hijo de Gerardo. “Eso no fue un romance, fue un touch and go, y hace muchísimo, como 30 años atrás”, aclaró colorada.

Al asegurar que actualmente está sola porque con el tema pandemia “está complicado”, la empresaria contó qué es lo que la deserotiza de un hombre: “Que no tenga rico aroma. Eso me da rechazo total. O llegar a la casa y que me parezca sucio. Una vez partí al toque de entrar a la casa, fui al baño y había olor a toalla húmeda tirada en el piso hace varios días y dije: ‘Esto no es para mí, me voy’. Y me fui”.

