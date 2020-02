Los tatuajes que demuestran que los famosos también se equivocan

Jennifer Lawrence, Johnny Depp y Emma Watson, algunas de las figuras de Hollywood que se tatuaron... y se arrepintieron Crédito: The Grosby Group

Orlando Bloom

Orlando Bloom Crédito: Instagram

Orlando Bloom ha querido demostrar el amor por su hijo Flynn, de nueve años y fruto de la relación con su expareja Miranda Kerr. Pero en lugar de usar el alfabeto latino, el actor ha preferido el código morse. Sin embargo, un error en los puntos, advertido por sus seguidores de Instagram, provoca que se lea "Frynn".

Robbie Williams

Robbie Williams Crédito: Instagram

"Chacun ses goûts" ("Para gustos, los colores", en francés) era lo que Robbie Williams se quería tatuar en el pecho. No obstante, un error ortográfico por parte del tatuador provocó que le faltara la última "s" de la frase y que en el cuerpo del cantante se leyera: "Chacun à son goût".

David Beckham

David Beckham Crédito: Archivo

En 2000, David Beckham quiso homenajear a su esposa, Victoria, tatuándose su nombre escrito en hindi en el brazo. Pero al traducirlo, se leía "Vihctoria".

Emma Watson

Emma Watson Crédito: The Grosby Group

En los Oscar de 2018, Emma Watson cruzó una de las últimas fronteras que le faltaban en su incansable lucha a favor de las mujeres: tatuarse el lema Time's Up, el movimiento que surgió hace unos años para denunciar los casos de abusos sexuales a raíz de las denuncias de acoso a Harvey Weinstein. Aunque el tatuaje de la actriz de Harry Potter no era permanente, sino que se trataba de una calcomanía, los internautas no tardaron en destacar que había una falta de ortografía, no estaba el signo de puntuación en forma de coma alta conocido como el apóstrofe que se coloca entre las letras e y s de la palabra 'Times'.

Ashley Greene

Ashley Greene Crédito: The Grosby Group

La misma falta de ortografía, la ausencia del apóstrofe, tiene la frase "Life's a dance" que la actriz Ashley Greene se tatuó en el empeine hace ya siete años.

Hayden Panettiere

Hayden Panettiere Crédito: The Grosby Group

Hayden Panettiere escogió una frase en italiano para inmortalizar en su costado: "Vivere senza rimpianti" ("Vivir sin remordimientos"). Pero una "i" de más dejó un fallo ortográfico en la piel de la actriz.

Rihanna

Rihanna Crédito: The Grosby Group

El error de Rihanna al tatuarse la frase "flor rebelde" en francés en el cuello no es otro que haberse equivocado en el orden de las palabras: "rebelle fleur" Mientras que en inglés, el adjetivo se coloca antes del nombre, en francés no es así.

No es el único error que ha cometido la cantante de Barbados, pues el tatuaje que tiene en su cadera escrito en sánscrito también es incorrecto, según dijo el experto Mark Fielden al diario The Sun. El tatuaje está inspirado en el texto sagrado de Gita (un texto de versos del hinduismo) y debería significa "perdón, honestidad, represión y control", pero fue mal traducido y lo que realmente se lee es: "largo sufrimiento, veracidad, moderación, calma interior, miedo y falta de miedo".

Ariana Grande

Ariana Grande Crédito: The Grosby Group / Instagram

El año pasado, Ariana Grande publicaba en sus redes sociales un nuevo tatuaje, situado en la palma de la mano, donde podía leerse el título de su último álbum, 7 rings, en japonés, o eso creía ella. Tan solo minutos después, miles de comentarios explicaban a Ariana que había un error y que lo que tenía escrito se traducía como "barbacoa japonesa". Al darse cuenta del error, Grande quiso solucionarlo y después de consultar a una escuela japonesa, acudió de nuevo a su tatuador para que lo arreglara.

Britney Spears

Britney Spears Crédito: Instagram

Casi una veintena de tatuajes decoran el cuerpo de Britney Spears, aunque uno de ellos, el que la cantante tiene en la cadera, es fruto de un error. Britney se quiso escribir el símbolo chino que significaba "misterio", sin embargo se tatuó el símbolo chino que representa "lo extraño". La cantante se dio cuenta y lo corrigió dibujando una flor encima de este.

Christina Aguilera

Christina Aguilera Crédito: The Grosby Group

Christina Aguilera quiso tatuarse las iniciales de su entonces marido, Jordan Bratman, en hebreo, pero terminó con el número 12 escrito en la parte interna de su brazo derecho. Años más tarde se separaron, por lo que este error terminó jugando a favor de la cantante.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence Crédito: Archivo

"Tengo el peor tatuaje de la historia", dijo la ganadora de un Oscar por El lado luminoso de la vida sobre su erróneo dibujo sobre la fórmula científica del agua H2O. Y es que la letra O se la tatuaron a la misma altura que el número dos, cuando debería ser igual que la letra H.

Johnny Depp

Johnny Depp Crédito: Archivo

Cuando estaba con la actriz Winona Ryder, Johnny Depp se hizo un tatuaje en el brazo derecho que decía: "Winona forever" ("Winona para siempre"). Cuando rompieron su relación, en 1993, el actor de Piratas del Caribe lo modificó a "Wino forever", que puede traducirse como "borrachín para siempre".