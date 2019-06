¿Lourdes Sánchez y el Chato Prada son poliamorosos?

La bailarina fue consultada por Marcelo Tinelli sobre qué tipo de relación tiene con el productor. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram del Chato Prada

El poliamor y las relaciones abiertas son temas que explotaron en la farándula argentina el año pasado, cuando Flor Peña hizo público que tiene una pareja abierta con Ramiro Ponce de León. Lejos de bajar la espuma, el tópico sigue siendo un favorito de Marcelo Tinelli que no deja de interrogar al respecto a participantes y productores de Bailando por un sueño .

Esta vez, el conductor sintió curiosidad por la relación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada , su productor. "Le pregunto porque Chato es de otra generación", lanzó. "No lo descartamos. Hoy no lo practicamos", confesó la bailarina.

"Veía que, cuando estaban hablando del poliamor, que Lourdes decía que le parecía bien. ¡Raro! Sí, hubo un par de charlas alguna vez pero no lo descartamos", intervino Prada desde el control para aclarar las cosas.

"Yo no lo descarto por mi lado", repitió Lourdes. "Pero si pienso en él con otra mujer no me lo aguanto. Soy egoísta"

Antes de cambiar de tema, Tinelli también aprovechó para hacer sus averiguaciones sobre el noviazgo de Federico Hoppe , su otro productor estrella, y la participante Macarena Rinaldi, que este año baila con Hernán Piquín. El ex de Laurita Fernández aclaró que el poliamor está completamente descartado en su relación, al menos por ahora. "Yo no lo hablé con ella. Hoy no me gustaría. Es lo que me pasa hoy", dijo Hoppe.