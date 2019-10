Lourdes Sánchez debió ser internada de urgencia al volver de Nueva York

Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2019 • 11:31

Días atrás, Lourdes Sánchez pasó un mal momento en el piso del Super Bailando al no poder cumplir con las expectativas del jurado. Luego de su intervención junto a Fede Bal en el ritmo Rock Nacional, la bailarina se mostró disgustada por dichos de Sofía Morandi, en los que su par tildaba a Sánchez de "fiestera".

"Odié eso, mi marido se puso celoso", dijo. Luego de ese episodio, Lourdes viajó a Nueva York unos días para descansar junto a sus amigas y su manager, aunque su regreso la sorprendió con un problema de salud.

A pocas horas de llegar a nuestro país, Sánchez debió dirigirse de urgencia al Sanatorio de los Arcos por fuertes dolores abdominales, que provocaron que se barajara la posibilidad de una apendicitis, cuadro que luego fue descartado."Me mandaron a hacer una tomografía con contraste y no era. Lo que sí detectaron fue un quiste en el ovario, me llevaron a ginecología y me hicieron todos los estudios, pero no era el causante de este dolor", explicó en diálogo con Los ángeles de la mañana, programa del que es panelista.

"Al final era una bacteria que me llego a los intestinos y me provocó ese dolor insoportable. Me dieron suero para calmarlo", señaló, además de relatar el mal momento que vivió en el avión, durante el viaje de vuelta, por la fuerte descompostura que tenía. "Te juro que todavía no me puedo levantar, tengo un dolor de panza tremendo. (...) Ahora estoy con antibióticos, me dieron una dieta líquida. Ayer pude tomar una sopa, un tecito".

Además, Sánchez aclaró que aún no sabe si podrá presentarse en la pista de ShowMatch. "Mañana tengo que reincorporarme al 'Bailando', creo que voy a estar bien pero por las dudas Fede [Bal] desde el lunes ya está ensayando con otra bailarina. Antes de viajar igual ya habíamos dejado la coreo lista, solo nos faltaba el final. Fede ya lo sabe, y ayer vino a verme y me pasaba la coreo en la habitación", relató.

Recientemente, la bailarina tuiteó sobre el tema y aclaró que "ya se siente mucho mejor".

La bailarina viajó a Nueva York junto a Morandi y dos amigos, y allá se encontró con Yanina y Lola Latorre, Aníbal Pachano y su hija Sofía. "Fueron pocos días pero fue increíble. Nunca fui al Central Park, estuve viendo muchos musicales", señaló.