Lowrdez de Bandana abrió las puertas de su casa y de su intimidad: así es su vida tras el conflicto con su exnovio

Después de días difíciles y titulares que preocuparon a sus seguidores, Lourdes Fernández, integrante de Bandana, eligió mostrarse tal cual es. La cantante publicó en su cuenta de Instagram un video titulado “Un día en la vida de Lowrdez”, donde registró desde que se levantó hasta que se fue a dormir. El clip marcó su renacer personal y artístico, apenas dos semanas después del impactante episodio en el que fue rescatada de la vivienda de su expareja, Leandro García Gómez, hoy detenido con prisión preventiva.

La denuncia fue impulsada por su madre, Mabel, quien fue acompañada por su compañera y amiga Lissa Vera, que también se presentó ante la Justicia para respaldarla. Este video grabado el 30 de octubre y publicado en las últimas horas, fue la forma de la famosa intérprete de contarle al mundo que está lista para volver a empezar desde cero con el apoyo de sus seres queridos y amigos cercanos.

El día elegido para grabar no fue uno cualquiera, sino que coincidió con su vuelta al escenario como invitada especial del grupo A*Teens en el Teatro Gran Rex, donde recibió una ovación del público. “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”, escribió en el posteo que acompañó la publicación, y con el que dejó entrever el significado emocional detrás de esa jornada.

Lowrdez de Bandana mostró cómo es un día en su vida

En el video se la ve con un tono distendido y mostrándose sin filtros. “La de Bandana, la de los problemas, la hackeada”, bromeó al comenzar el clip. Entre risas, compartió momentos de su cotidianidad junto a Kata, su productora, quien la acompañó en la preparación del show. También aparece junto a una amiga de la infancia que la visitó para darle apoyo, y de su gata Mía, que protagoniza un tierno momento en cámara. “No pedí estar aquí”, dice en tono divertido mientras la acaricia.

Desde la cocina hasta el living, la artista mostró escenas íntimas de su día a día. “Buen día, buen día. ¡Es hoy! Yo tomo café cortado. Le tengo que agradecer a mi amiga que me trajo una cafetera. Porque la verdad es que tenemos una cafetera tan moderna que nadie la sabe usar”, relató entre carcajadas, con el pelo despeinado y en pijama.

La cámara también recorrió su dormitorio en el que se puede ver que cuenta con una cama de una plaza, una computadora y ventanales amplios. De nuevo en el living, la cantante contó entre risas que el día anterior había decidido acostarse sin sacarse el maquillaje. “Fuimos a ver Microteatro. Se los superrecomiendo. Me metí en el medio de la obra sin querer queriendo. Fue mágico”, relató y mostró un pequeño fragmento del momento en el que ingresó a la sala y decenas de personas la reconocieron.

Los comentarios de los fans al contenido creado por Lourdes Fernández sobre su día a día (Foto: Captura de pantalla de Instagram @lowrdez)

Luego se la puede ver preparándose para el show, elegir vestuario, repasar su maquillaje y afinar la voz. “El outfit es parecido a este top, pero con un short. Todo el equipo va a estar divino”, comentó con entusiasmo, mientras sus colegas se maquillaban.

El posteo, acompañado por emojis de corazones rojos y frases de aliento, recibió cientos de mensajes de cariño y admiración. “Dale chiquita hermosa”; “Muy bueno el primer episodio… espero el segundo”; “Que ningún tropezón te quite tu luz ¡Sos magia!” y “Es hora de triunfar”, fueron algunos de los comentarios que destacaron su fuerza y la energía positiva que transmite pese a lo vivido.