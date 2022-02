Así está hoy Galo, el hijo actor de Andrea Politti, a los 21 años

La multifacética Andrea Politti volvió a la conducción. Luego de estar al frente de ciclos emblemáticos como Cuestión de peso, Doce corazones o Corte y confección, la actriz regresó esta semana a su clásico horario vespertino en la pantalla de eltrece con Turno Tarde, cuyo desafío es levantar los alicaídos números de rating de la programación del canal de Constitución en ese horario. En el orden personal, la animadora sigue casada con el músico Fernando Hagelström (como desde hace más de dos décadas) y es madre de Galo, un joven actor de 21 años con inquietudes artísticas de las más variadas.

“A los 14 años descubrí mi vocación, que es la actuación. Es lo que más amo. (En el medio) fui descubriendo varias cosas. Las fotografías de mi Instagram las saqué yo con mi cámara. También estoy estudiando música”, reveló Galo en una reciente entrevista con Urbana Play, donde se lo vio humilde, tímido y con ganas de crecer.

En la misma conversación con Perros, el hijo de Politti dijo estar “interesado en conocer el amor”, ya que solo tuvo relaciones de apenas seis meses. En ambos casos, Galo introdujo a sus parejas a la familia: “Yo soy un romántico, y la verdad es que siempre encaro con toda. Tenía bastante esperanza, pero me falta madurez”. Asimismo, definió a su madre como “una gran mujer”, y aseguró que ella tiene “amor” por su trabajo, así como mucha intensidad puesta en él.

Galo Hagelström, de adolescente Instagram @polittiandrea

En tanto, cuando fue consultado sobre una película, nombró el film Pulp Fiction de Quentin Tarantino, a la vez que destacó el trabajo de dos colegas suyos argentinos: “Admiro mucho a Peter Lanzani y Joaquín Furriel, sobre todo, el trabajo que hicieron en El Reino. Me parecen genios. Hay un montón más, no son los únicos. Pero me sacó la galera. Son mis favoritos. Modelos a seguir”.

Galo Hagelström tiene 21 años y estudia actuación desde los 14 Instagram @yosoygalo

La palabra de Andrea Politti

Hace una semana, la intérprete fue consultada sobre Galo. Por supuesto, se deshizo en elogios y reparó en la pandemia y sus efectos sobre él y su familia: “Qué puedo decir de mi hijo más que es lindo, buena persona, sensible, inteligente. Le tocó vivir como a todo el mundo el tema de la pandemia. Nos cambió, nos modificó. Vivimos con él algo inimaginable. Nos seguimos sintiendo raros”.

Cuando le preguntaron si era celosa, lo negó rotundamente: “No. Sobre todo porque es hijo único. Es lindo cuando trae a sus amigos, que vos sentís que trae buenas compañías, ya ha tenido sus novias. Puedo llegar a ser celosa si lo veo mal, si no está en un buen momento. (Pero) trato de ser lo menos invasiva y tóxica posible”.

Fernando, Galo Hagelström y Andrea Politti cuando el joven terminó el colegio secundario @polittiandrea

Según contó la propia Politti, Galo mide 1,89. “Es alto. No le interesa el tema de la moda, sí de la actuación. Actúa desde los 14 años, tiene 21. Su corazoncito está ahí en la música también, y se crió en un ambiente tanto teatral y televisivo como musical. Tiene un linaje”.

Por último, Andrea definió a su primogénito como una persona de “carácter”, y lo atribuyó a su signo en el zodíaco: “Los dos nacimos el cuatro de enero. Yo nací con él, y él conmigo. Me vino bárbaro porque capricornio es muy solitario. Cuando cumple no hay nadie, están todos de vacaciones, así que nos acompañamos mutuamente”.

Galo Hagelström @yosoygalo

“Renunciamos a lo que somos por ser lo que esperamos ser” dice la bío de Instagram de Galo. En esa red social, tiene ocho publicaciones (todas producciones fotográficas de su imagen y muy cuidadas), y acumula casi 3500 seguidores.