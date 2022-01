Luciana Salazar le sacó una foto a Matilda en un avión y un detalle se robó todas las miradas

Con un trench dorado, unos jeans azules, barbijo rosa y unas costosas zapatillas marca Gucci, fue retratada Matilda por Luciana Salazar, cuando ambas estaban a punto de tomar un vuelo en primera clase. “Nos vamos de viaje con mami, a divertirnos”, escribió la modelo en un posteo que compartió en la cuenta de Instagram de la niña.

Lo que llamó la atención de los seguidores de la cuenta fue el increíble precio del calzado de la niña: se trata de unas zapatillas Gicci que cuestan mil dólares.

El posteo llega días después de que Luciana recibiera acusaciones de parte de algunos usuarios de quemarle y teñirle el pelo a su hija para que quede tan rubia como ella.

Matilda en primera clase

Debido a las fuertes críticas que recibió, utilizó las historias de Instagram para expresar su enojo y sus sospechas acerca de quién está detrás de las acusaciones que, al parecer no es solo un rumor, sino que tiene nombre y apellido.

“Contraté a los mejores abogados y vamos a ir al fondo con esto hasta averiguar quién se esconde detrás de esta artimaña para desprestigiar y, lo peor, metiéndose con una menor, utilizando cuentas falsas para lograr un objetivo”, expresó Luciana en un mensaje que el Pollo Álvarez leyó al aire en Nosotros a la mañana (eltrece). Lejos de dejar el descargo ahí, Salazar agregó: Se busca tapar en la prensa ciertos comentarios que hice en estos días. Una noticia tapa a la otra”.

Luciana Salazar se cansó de los agravios hacia ella y su hija, Matilda, y recurrió a la Justicia

Al terminar, uno de los panelistas del programa opinó: “Lo que consideramos un descargo y nada más, algo que inició un influencer, no es así. Luli está convencida de que la persona que está detrás de esto es su ex”. Ante esto, el conductor replicó: “Sí, pero si dice nombre y apellido se arma un escándalo todavía más grande”.

Luciana Salazar junto a su hija Matilda Instagram: @salazarluli

Mientras debatían el tema en el estudio, Paula Trápani opinó: “Que dejen de una vez por todas esa relación tóxica, si ya se sabe de quién está hablando”. La periodista hacía referencia, sin nombrarlo, a Martín Redrado.

La denuncia de Luciana Salazar a Twitter y a Google

Salazar presentó una denuncia en la justicia donde demanda a Twitter y a Google a eliminar todo tipo de información y comentarios referentes a su hija de cuatro años. El proceso se inició después de que una usuaria de Twitter acusara a la modelo de teñirle el pelo a la niña.

En principio, Luciana respondió con furia a las críticas despiadadas que recibió por Internet, pero al día siguiente se hizo presente en la Justicia para presentar una denuncia formal. “No voy a permitir que me ataquen y menos a mi hija. Las redes sociales tienen que ser un espacio de expresión, respetando al otro y no una cloaca de odio. No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad con el enorme daño que eso genera”, escribió indignada.