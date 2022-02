Mariana Nannis rompió el silencio tras la denuncia contra Claudio Caniggia: “Me decía que iba a amanecer muerta”

Mariana Nannis rompió el silencio luego de la denuncia que presentó contra su exmarido, Claudio Paul Canigia, por agresiones físicas, amenazas y violación. La exestrella de la selección nacional de fútbol fue citado este martes a prestar declaración indagatoria en la causa. La audiencia se realizará el 22 de marzo próximo por medio de la plataforma Zoom.

“Estoy angustiada”, reconoció Nannis en diálogo con Argenzuela (Radio 10), el ciclo que conduce Jorge Rial, y habló de la violencia que recibió por parte del padre de sus hijos Kevin Axel y los mellizos Charlotte y Alexander. “Me cag... a palos y me amenazaba”, sostuvo. “Me decía ‘tu cabeza va a rodar’, ‘vas a amanecer muerta’. Me pegaba trompadas, yo ponía los brazos y los tenía todos moretoneados pero me quería pegar en la cara”, remarcó.

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se casaron 1988 Gerardo Viercovich - Archivo

Actualmente, la exesposa de Caniggia está en Marbella, España. El hecho por el que realizó la denuncia habría ocurrido en el Hotel Faena de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, Nannis aseguró que también ocurrieron episodios similares en en España. “Mi vida a lado de este hombre fue un infierno, un desastre. Todos hablan pero nadie sabe lo que yo pasé”, aseguró y reveló que en ocasiones llegó a dormir “encerrada con llave” por el miedo que le daba su entonces pareja. “Me decía: ‘Un día los voy a matar a todos’. A mí y a mis hijos”, explicó.

Noticia en desarrollo.