Luciana Salazar, enojada con Martín Redrado: “Él decidió judicializar esto”

En medio de las fotos promocionales para la nueva competencia de Marcelo Tinelli, “La Academia”, Luciana Salazar habló de los motivos que la hicieron dudar sobre si aceptar o no este nuevo desafío y volvió a referirse al conflicto judicial con Martín Redrado, con quien volverá a encontrarse cara a cara este jueves en una segunda mediación.

Tras asegurar que fue ella quien convenció a Jorge Moliniers para que vuelva a la pista de ShowMatch (luego de su última y conflictiva participación), Salazar contó que en un principio dudó en aceptar la propuesta de La Flia. “Me costó decir que sí por el momento en el que estoy. Estoy en plena mudanza y con mi hija, sola, millones de cosas y era un tema.... Pero Fede (Hoppe) y el “Chato” (Prada) me convencieron”, reveló en una nota con Los ángeles de la mañana.

Luego de asegurar que está pasando “un momento personal complicado” , Salazar habló de su situación con Redrado. “Sigo a full con audiencias. Dicen que mudanza y divorcio (en este caso es algo parecido) son las cosas con más estrés causan, así que imaginate en el momento que estoy”, le contó a la cronista de eltrece.

En cuanto a la última mediación con el economista, la modelo no quiso dar detalles, pero advirtió que esta semana tiene el segundo encuentro. “El jueves tengo otra [audiencia}. Agota pero no puedo decir nada. Él decidió judicializar esto, encima que yo soy víctima, pero bueno… ¡dejémoslo ahí! Yo expuse el tema porque decían que no era verdad lo que yo decía”, remarcó.

Y agregó: “Me dolió que quede mi hija en el medio porque esta vez hubo mucha insistencia del otro lado, que también lo voy a probar”.

LA NACION