La llegada del Ratón Pérez es un momento que espera cualquier niño, entre la impresión por la caída de su primer diente y la emoción por recibir un regalo inesperado. Matilda, la hija de Luciana Salazar, vivió esta primera experiencia este fin de semana y la modelo reveló el obsequio que le entregó a la pequeña, que generó asombro en las redes sociales al descubrir de qué se trataba.

Luciana Salazar mostró que a Matilda se le cayó su primer diente de leche Instagram: salazarluli

“Se me cayó mi primer dientito en casa de mi abu”, escribió Salazar, junto a una foto de su hija Matilda, de cinco años, con su primer diente de leche en las manos. Y agregó, a través de sus Stories de Instagram, donde acumuló más de dos millones de seguidores: “Mi vida, hoy viene el Ratón Pérez”.

Para compartir la emoción con su hija, la panelista de televisión subió un video en el que mostró la especie de casita que construyó para el Ratón Pérez: una puerta decorada en tonos dorados y con el número 74, que simbolizaba la entrada del animal a la casa. Así, ambas depositaron en su lugar el diente que se le cayó a Matilda este fin de semana y aguardaron toda la noche para recibir el regalo a cambio.

Luciana Salazar mostró la casita que creó para el Ratón Pérez

Al día siguiente, Luciana y Matilda acudieron a la puerta para descubrir qué obsequio le dejó a la pequeña el Ratón Pérez y su hallazgo sorprendió a sus fanáticos. La pequeña encontró un fajo de billetes de mil pesos en su interior. “¡Me dio mucha plata!”, exclamó, ante lo que su madre le advirtió que debería guardar el dinero en una alcancía.

Luciana Salazar mostró el regalo para su hija Instagram: salazarluli

Luciana Salazar compartió su angustia por un tema que sensibiliza a su hija Matilda

Matilda cumplió 5 años en diciembre pasado y, como cualquier niño, la pequeña suele expresar todo tipo de inquietudes que se le pasan por la cabeza. Si bien la modelo fue en diversas ocasiones el foco de críticas al posar junto a la menor con diferentes looks, entre ellos el de cowboy, Luciana Salazar comparte en su perfil de Instagram el día a día con su primogénita, en medio de las salidas y los eventos a los que asisten juntas para no perderse ninguna ocasión.

Unas semanas atrás, Luciana Salazar compartió a través de las redes sociales la peculiar consulta que le hizo su hija y mostró la angustia que sintió acerca de que sea común que a su edad se preocupen por este tipo de temas.

“Qué tema los niños cuando empiezan a tomar conciencia de la muerte”, apuntó la influencer. Y detalló de dónde surgió la curiosidad de su hija: “Mi hija está pasando por un momento de angustia por este tema, ya que a una compañerita se le murió su abuela y, para Matilda, sus abuelos son todo para ella”, expresó conmovida.

Luciana Salazar compartió su angustia por un planteo que le hizo su hija (Foto: Instagram)

Posteriormente, la modelo consultó a sus seguidores de Instagram, donde acumula más de dos millones, si se trataba de una inquietud que manifiesten de manera común los chicos a la misma edad que tiene su hija. “Me llora con una angustia que me parte el alma. Me está preguntando mucho por este tema. ¿Es normal en esta edad los planteos?”, señaló.