escuchar

Entre lágrimas, Luciana Salazar se pronunció este lunes sobre la muerte de Silvina Luna, fallecimiento que confirmó su abogado Fernando Burlando y fue producto de una insuficiencia renal que desarrolló tras un procedimiento estético realizado por Aníbal Lotocki en 2010. Durante una entrevista televisiva, Salazar recordó la última conversación que mantuvo con la modelo antes de ser internada en el Hospital Italiano en junio. “Que ganas de que nos juntemos”, fue una de las frases que destacó.

“Recuerdo que hablé con ella justo antes de que la internen”, dijo a TN. “A ella le habían dado la noticia de que ya podía hacerse el trasplante de riñón que necesitaba. Y antes de eso me mandó un mensaje que decía: ‘qué ganas de que nos juntemos”, rememoró Salazar. “Aun en ese momento, quería recordar las etapas que vivimos juntas. Habíamos incluso quedado en encontrarse después de que se realizara el trasplante. La verdad que me rompe el arma. No puedo hablar mucho más”, cerró.

También contó cómo recibió la noticia de su muerte: “Es muy triste para mi. Me cuesta mucho expresarme. Tengo tanta impotencia y tanta bronca. Así como lo hice con el fallecimiento de Mariano Caprarola, en este momento necesito hablar y pedir justicia. En menos de un mes perdí dos personas con las que compartí mi vida”.

Respecto del vínculo entre ambas, contó que empezaron a trabajar juntas “de chiquititas”. “Teníamos 20 años. Hacíamos todo juntos. Nos conocemos, explotamos en la misma etapa. Forjamos una amistad, hacíamos salidas y nos divertíamos. Era muy alegre, muy divertida. Compartí etapas de mi vida muy agradables a su lado”, detalló.

La modelo Silvina Luna falleció este jueves a los 43 años a causa de una insuficiencia renal y a dos meses de haber sido internada en el Hospital Italiano

Acto seguido, Salazar dijo esperar que el deceso de Silvina Luna aliente a otras víctimas de Lotocki contar sus historias personales: “Entiendo que hay vergüenza, que no quieran contar lo que hacen con su vida. Pero esta es una causa que necesita de que la gente salga a hablar, que entre más sean, más peso tiene”.

“Es muy injusto todo para tantas víctimas, por que hay un montón”, remarcó a continuación. Y se mostró agradecida de no ser una de ellas: “Cualquiera podría haber caído ahí. Agradezco todos los días no haber ser una de ellas. Todas las personas, y más que nada las mujeres, quieren verse bien. Para quienes trabajamos en el ámbito del espectáculo antes era una exigencia contar con ciertos atributos. Gracias a Dios, eso fue cambiando con los años”.

Sobre el final de la entrevista, Salazar volvió a hablar de la figura del Lotocki y consideró una “vergüenza” que haya sido inhabilitado para ejercer la profesión 48 días antes de la muerte de la modelo de 43 años. “Yo no entiendo como la Justicia espera a que pasen estas cosas para empezar a tomar conciencia”, concluyó.

Previo a ofrecer su testimonio en la televisión, La había despedido también en una breve historia en Instagram. “La peor noticia. Que descanse en paz, Silvina Luna. La luchaste hasta el final. Ya estás con tu papá y tu mamá en el cielo. Ahora, acá en la tierra, que se haga justicia por vos y todas las víctimas de este carnicero”, escribió.

LA NACION