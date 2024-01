escuchar

Luciano Castro y Sabrina Rojas protagonizaron un conflicto al inicio de este mes, luego de que compartieran un desacuerdo con respecto a la celebración del cumpleaños de su hijo menor, Fausto. Mientras la tensión pareciera que continúa vigente, ya que se destinaron varias indirectas a través de las redes sociales y declaraciones en los medios, el actor posteó una postal familiar desde la playa y presentó al nuevo integrante de la familia.

El 7 de enero, Fausto, el hijo menor de Sabrina Rojas y Luciano Castro, cumplió 9 años. Debido a los compromisos laborales de ambos, se ubicaban a varios kilómetros de distancia. La actriz se encontraba en Carlos Paz, mientras que el intérprete de El primero de nosotros hacía temporada teatral en Mar del Plata. Para pasar la fecha especial juntos, Rojas viajó hasta La Feliz, pero el encuentro con Castro no se efectuó, según trascendió.

Sabrina Rojas y Luciano Castro tuvieron dos hijos en común Instagram:castrolucianook

Así, Sabrina utilizó su perfil en las redes sociales, con más de un millón de seguidores, para realizar un contundente descargo, ya que según revelaron en LAM (América TV), el motivo por el que Luciano Castro no asistió a la celebración del cumpleaños de su hijo fue que tendría pactado un asado con unos amigos. “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, escribió la actriz, en referencia a la canción de Shakira junto a Bizarrap.

El actor presentó al nuevo integrante Instagram:castrolucianook

Este domingo, el actor reapareció en las redes sociales y compartió en Instagram una postal familiar desde la playa, en la que apareció junto a Fauso y Esperanza, sus dos hijos con la modelo. Además, presentó al nuevo integrante de la familia. “Bienvenido, Ramón. Sos un Castro más”, expresó, al aparecer mientras los dos pequeños lo abrazaron y con un pequeño cachorro en brazos.

La postal familiar que compartió Luciano Castro Instagram:castrolucianook

Qué dijo Flor Vigna en medio del conflicto entre Luciano Castro y Sabrina Rojas

Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron a mediados de 2021, tras más de 12 años de relación y dos hijos en común. Poco después, el actor inició un romance con Flor Vigna, con quien se mantiene muy unido en la actualidad. La bailarina decidió defender a su pareja ante los dichos de la mamá de Fauso y Esperanza, en medio del conflicto que los enfrentó y tras las publicaciones que la actriz hizo en sus Stories de Instagram.

En diálogo con Intrusos del Espectáculo (América TV), Flor Vigna fue consultada por cómo recibió las críticas que Sabrina Rojas le realizó a Luciano Castro, de manera indirecta y a través de las redes sociales, y fue tajante con su respuesta. “Sé que él es muy buen papá y ella, muy buena mamá. Y me quedo con eso”, apuntó la bailarina con convicción.

Y continuó: “Si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poco injusto”. Para cerrar el tema, Vigna puntualizó: “Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá”.