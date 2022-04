Luciano Castro reveló qué es lo que más le molesta de trabajar para el streaming: “Me siento en la NASA”

Luciano Castro habló este fin de semana sobre su presente laboral en una entrevista con Pasa Montagna, el programa que conduce Pablo Montagna en Radio Rivadavia. Allí, el actor que protagoniza El Primero de Nosotros (Telefe- Paramount+) se refirió a la molestia que le genera un requisito que se le impone a los artistas y técnicos sobre los productos audiovisuales realizados para el streaming. “Preguntás y es un secreto que no podés decir”, se lamentó sobre este impedimento.

“¿Te gusta verte en la novela?”, le consultó el periodista a Castro. “No sé, depende el estado de ánimo en el que esté. Si no estoy bien prefiero no verme, pero cuando lo hago soy muy crítico”, respondió el intérprete de Nicolás Torres en la novela. “¿Y en relación a que es la única ficción? No competís con otros”, deslizó Montagna. “Es una mierd..., no me gusta. A mi me hubiese gustado competir con alguna otra. Yo tengo un pensamiento muy sindicalista en relación a la productividad laboral. Tenemos todo lo mejor, pero estamos devaluados”, sintetizó el actor sobre la bronca que le causa la falta de ficciones nacionales en la TV argentina. “La tele mientras esté viva tiene que seguir siendo la tele. No se va a morir porque le quiten cosas”, sostuvo.

Este comentario de Castro dio pie a otro tema: los productos pensados para el streaming. En este sentido, el ex Jugate Conmigo confió: “Todo mutó tanto que ahora trabajamos sin saber a qué plataforma va. Sabés que es para una plataforma. Preguntás y es un secreto que no podés decir. Es muy raro todo. Estoy trabajando con un colega en el mismo programa y no podemos hablar del programa. Me siento medio en la NASA”, reconoció Luciano.

Tras esta declaración, el actor admitió que con los años y las nuevas tecnologías que entran en juego cambió su forma de trabajar dentro del medio. “Nunca tuve manager y ahora tengo a alguien que me ayuda, por ejemplo. Todo mutó tanto que para abarcar todo lo que yo no puedo necesito a alguien. Todo lo que es tecnología y viajes”, detalló.

Luego, el artista aclaró que él no critica la evolución. “Todo lo que sea evolutivo me parece fantástico, quiero ser parte y estar a la altura. Yo estoy volviendo a empezar, no tengo todo resuelto”, explicó sobre su nueva conducta.

Más adelante, Castro fue consultado sobre la realidad que vive el país y, pese a que reconoció que la situación está difícil, afirmó que la vida le está dando muchas oportunidades. “Yo puteo, pero con un cubrecamas. Un plato de comida yo lo puedo resolver por ahora”, admitió, y agregó: “Me va bien en el trabajo y tengo esa suerte. Eso te coloca en un lugar de privilegio”.

Luciano Castro forma parte de la nueva ficción de Telefe, El primero de nosotros, junto a un gran elenco compuesto por Benjamín Vicuña, Mercedes Funes, Paola Krum, Damián De Santo y Jorgelina Aruzzi Telefé

Hacia el final de la entrevista, un comentario del conductor del programa radial generó una reacción en el entrevistado que hizo sentir la tensión en el estudio. “Yo tenía miedo de que aparezcas en un programa de televisión y que agarres a alguien”, le dijo Montagna en relación a la fama del actor, tras hablar sobre la información que trascendió sobre su presunto roce con el Tucu López. “Pero, ¿cuándo me viste hacer eso?”, cuestionó Luciano. “¿En qué te basas, Pablo?”, agregó. “En que vos vendés ese personaje”, le contestó el periodista. “Entonces tené cuidado con Rambo, porque también es un personaje”, ironizó Castro. Y aclaró: “Jamás maltraté a nadie. Tendré carácter, pero nunca le levanté la mano a nadie y eso que no faltaron oportunidades. Son 32 años laburando de esto, nunca nadie te podrá decir nada de mi. Prefiero romperme la cabeza contra la pared antes de pegarle una piña a alguien. Yo no tengo esa actitud”, concluyó.