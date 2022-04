Netflix canceló otra serie después de una sola temporada y sorprendió a los fans

Con una constante evolución en el rubro, Netflix se encuentra en los detalles minuciosos de cada película, serie o documental que está publicada en su biblioteca virtual. Para mantenerse en la cima, la plataforma continúa en la producción de estrenos, que son esperados por su público debido a la participación de varias celebridades del mundo del espectáculo. A esto hay que sumarle la feroz competencia de otros multimedios, que siguen el mismo camino y ofrecen diferentes variantes para los usuarios que están en línea.

El ritmo frenético obliga a una constante renovación y, por ende, varias series tienen un final abrupto, a pesar de un buen arranque y conexión con quienes las miran. Este es el caso de On The Verge, que dio sus primeros pasos en septiembre de 2021, cosechó buenas impresiones en sus 12 capítulos, y hasta se habló de comenzar a rodar la segunda temporada. Pero no será así.

En su cuenta personal de Instagram, Julie Delpy, consultada por si había novedades de un advenimiento de la segunda temporada, le contestó a un fan y dio por finalizado el proyecto: “Está cancelada, pero se olvidaron de anunciarlo”.

Al Borde - en su traducción al castellano- es una comedia dramática dirigida y creada por la guionista franco- estadounidense que trata de una historia pre-pandemia de cuatro mujeres: una chef, una madre soltera, una heredera y otra en busca de trabajo que atraviesan la crisis de la edad media en Los Ángeles, Estados Unidos.

Con un recibimiento positivo, la historia atrajo a varios adeptos, pero que no fueron suficientes para conformar el ranking de las diez más vistas y eso motivó a removerla de la plataforma, que la coprodujo con la productora francesa StudioCanal y tuvo el siguiente elenco actoral: Alexia Landeau (Ell), Julie Delpy (Justine), Elisabeth Shue (Anne), Sarah Jones (Yasmin), Giovanni Ribisi (Jerry), Mathieu Demy (Martín), Timm Sharp (William), Troy Garity (George) y Christopher Convery (Albert).

Antes de su estreno, Delpy, en contacto con el semanario estadounidense Variety, había expresado su ilusión por la producción: “Quería hablar sobre cómo las mujeres que tienen hijos hacen malabarismos con su vida personal y profesional. Una de ellas dejó su carrera para cuidar a su hijo enfermo; una tiene un poco de dinero que heredó; otra tenía tres hijos con tres padres diferentes. Todas están separadas o en diferentes etapas de separación; todo es muy real”.

La protagonista de películas reconocidas como Dos días en Nueva York, La gran estafa, entre otras también realzó el valor del feminismo en su guion para darle un valor diferencial: “El feminismo no ha logrado integrar el concepto de maternidad. Especialmente en Estados Unidos muchas mujeres han tenido que elegir entre la maternidad y sus carreras. No es fácil como mujer seguir trabajando con niños allí. Para una mujer francesa es más sencillo mantener su carrera porque tiene acceso a un amplio sistema de apoyo. Siempre hay algo de culpa adjunta a la maternidad; Siempre te preguntás si sos buena o mala madre. Además de la maternidad, On The Verge también trata sobre educación, religión, raza y política”.