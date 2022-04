Gastón Pauls vuelve a las entrevistas, Yanina Latorre sigue en Mitre y hay novedades en Perros de la Calle

Las novedades para el universo de los medios en las próximas semanas son variadas. Con nuevos lanzamientos en radio y televisión, la audiencia podrá volver a disfrutar a algunas de las figuras del espectáculo, que retoman su actividad en las diversas plataformas. En algunos casos, marcan su regreso con segundas versiones y, en otros, se inician en proyectos individuales. A su vez, hay dos incorporaciones en el ciclo de Andy Kusnetzoff que llamarán la atención de los fanáticos.

Por un lado, Gastón Pauls vuelve a la pantalla de Crónica TV con una segunda temporada de Seres libres, el programa de entrevistas que estuvo a cargo del actor y que liderará nuevamente, donde conversa con diferentes personalidades del mundo del espectáculos acerca de cuestiones íntimas de sus vidas. El debut será el próximo viernes 22 de abril, a las 22 hs.

Gastón Pauls y el Mono de Kapanga en la primera temporada de su ciclo de entrevistas

A lo largo de las 46 entregas que formaron parte del primer ciclo en 2021, figuras reconocidas como Fabiana Cantilo, Andrea Rincón, Juanse, Toti Ciliberto contaron sus experiencias con las adicciones, y también lo hicieron familiares que se vieron involucrados, como Marina Charpentier, la madre de Chano.

Seres libres es el primer programa de servicio que abre un espacio muy valioso, para poner palabras allí donde no las hay y ofrecer contención a los televidentes que puedan estar atravesando en la actualidad alguna situación semejante a la que se menciona en las entrevistas dirigidas por Pauls.

Tras su salida de Polino Auténtico, Yanina vuelve a Mitre

Luego de su poco clara partida de Polino Auténtico, ya que hubo versiones cruzadas entre ella y el conductor del programa, Marcelo Polino, Yanina Latorre, volvería en mayo al aire de Mitre. De esta forma, además de participar de las noches de América, tendrá su propio espacio en el ámbito radial.

Luego de salir de Polino Auténtico, Yanina tendrá su propio programa en Mitre (Foto: Twitter/@yanilatorre)

Según pudo confirmar LA NACION, la integrante de LAM (América), conducirá un ciclo propio en los fines de semana de la AM 790, producido por la misma emisora. El mismo está en plena etapa de preproducción. Latorre estará acompañada por una persona más que aún no cerró su acuerdo, por eso no se dejó trascender su nombre, al igual que el título del mismo.

Dalia Gutmann y Valeria Sampedro piden aire

Esta semana, entre las 18 y las 20, los lunes y miércoles Dalia Gutmann y Valeria Sampedro estarán al frente de Dame Aire, en Gente Radio Visión. 107.5 y en Gente.FM. El mismo es un ciclo de actualidad, humor y variedades, junto a diferentes invitados.

Gutmann se caracteriza por hablar mucho. Mucho y todo el tiempo. Y de muchos temas a la vez. Capaz de mezclar en el mismo audio una idea para su monólogo, algo que le faltaba en la lista del supermercado, el dato de un libro que no consiguió, la recomendación de un podcast que la tiene fascinada y acordarse que tiene que devolver el vestido de canje. Dame Aire suma un canal de expresión a su verborragia.

Valeria Sampedro y Dalia Gutmann conducirán su ciclo radial

Con Valeria Sampedro, periodista de TN - eltrece y amiga desde sus épocas de estudiantes de locución en el ISER, se reencuentran con el hábito de seguir conversando sobre las cosas que les pasan, lo que se debate en la calle y en las redes sociales, sobre el desafío de entender a las nuevas generaciones y aprender de las viejas. Además, acerca de los miles de cosas que tienen en la cabeza. Un continuo de voces que piden ser escuchadas con entrevistas telefónicas, invitados al estudio, audios y el micrófono abierto para quienes tengan algo que contar.

Debuto la tercera temporada de Chicas Guapas

Si de la televisión se trata, este sábado a las 23.45, en la pantalla de América Tv, se estrenó la nueva temporada de Chicas Guapas, el ciclo o magazine fashionista de tendencias de moda, cine, belleza y viajes con la conducción de Lucía Ugarte. Recordemos que el programa, que comenzó con una proyección de tan solo ocho emisiones, ya lleva casi 125 programas emitidos. Mientras tanto Ugarte continua como corresponsal en Miami de diferentes producciones de A24 y América Tv.

Lucía Ugarte conducirá su ciclo Chicas Guapas

Sofi Martínez y Ronnie Arias ya son Perros de la Calle

Por último, en cuanto a las novedades de la radio, esta semana se cerraron oficialmente las incorporaciones de Ronnie Arias y Sofia Martínez a Perros de la Calle, el clásico ciclo que conduce Andy Kusnetzoff de 9 a 13 en Urbana Play FM 104.3.