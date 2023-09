escuchar

Mientras cumplía su gran anhelo de trabajar en el exterior, Sofía “Jujuy” Jiménez se llevó una ingrata sorpresa al conocer que quien era su pareja, Bautista Bello, le fue infiel. Un video que se viralizó lo mostró a los besos con una joven en Brasil. Desde entonces, el futuro que planearon juntos quedó atrás y hoy la modelo pudo analizar a la distancia el aprendizaje que le dejó ese mal trago. Además, reveló cómo fue su último encuentro cara a cara, que la ayudó a dar vuelta la página.

Luego de semanas aisladas en Croacia por la filmación de un reality, Jujuy viajó hacia España donde sería el punto de encuentro con su novio. Pero no pudo seguir con sus planes de vacaciones en pareja ya que se filtró un video en el que Bautista Bello le era infiel, motivo por el cual terminó inmediatamente la relación. En Europa, hizo el duelo por la situación y le buscó respuestas a las preguntas que la atormentaban. En aquel entonces, con profunda tristeza, grabó un video en Instagram para confirmar la información de su separación. A tres meses de aquel momento, la joven se muestra con otra perspectiva a partir de poder atravesar el dolor.

Sofía Jujuy Jiménez descubrió la infidelidad de su novio (Foto Instagram @sofijuok)

“El tiempo fue fundamental para que la calentura vaya bajando, se vaya enfriando. Y después sentarnos a hablar, cara a cara, eso también fue sanador, para cerrar el círculo”, reveló en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine), al ser consultada sobre un encuentro que tuvo con Bautista, luego de lo sucedido. La reunión existió y la calificó como un momento “muy bueno”. “Para mí fue importante porque necesito caminar liviana por la vida, no me gusta andar enojada, con ese sentimiento de bronca, enojo, necesito soltar, liberar. Sorry, amor, vos te perdés todo esto y yo sigo adelante”, detalló.

Además, señaló que este último encuentro fue fundamental y sanador para “volver” a ella misma, ya que determina que es crucial el poder elegir cuánto tiempo “quiere estar en ese estado de duelo o de sufrimiento”, ya que a su parecer la vida tiene mucho lindo por atravesar y experimentar.

Sofía Jujuy reveló la charla que tuvo con Bautista Bello

Asimismo, como modo de aprendizaje destacó que prestar atención a uno mismo y no enfocarse en una sola persona es crucial. “Es lo que les pasa a las chicas que me escriben, que no saben cómo seguir, que dicen que se les derrumba todo. Pero para que se te derrumbe todo, si vos ponés el foco de atención en varias cosas, como tu trabajo, tu familia, tus amistades, tu novio, siempre hablando de que eso es lo ideal... Hay que ponerle el valor a la vida de uno, y el seguir conectado con la gente que nos hace bien”, analizó.

Sofía Jujuy sobre las probabilidades de volver con Bautista Bello

Fueron diversas idas y vueltas las que Jujuy tuvo con Bautista Bello desde el comienzo de su relación en 2021, que contó con una ruptura tras un año de noviazgo. Luego, apostaron nuevamente a su amor, pero la infidelidad por parte del joven -en junio pasado- fue el motivo de una ruptura que parecía ser definitiva.

Sofía y Bautista Bello en otros tiempos de noviazgo (Foto Instagram @sofijuok)

Sin embargo, consultada por la postura de Bello en su último encuentro y si él le pidió una nueva oportunidad, Sofía indicó que eso no sucedió ya que él tiene muy claro que “se la mandó”. No obstante, no descartó que eso sucediera en un futuro. “Para volver a esa historia tienen que pasar muchos años de él, de madurar, de entender muchas cosas, lo siento muy pendejo”, destacó sin responder con un no definitivo.