Esta semana, el programa de streaming Soñé que volaba (Olga) arrancó con un rotundo cambio y en lugar de transmitir desde el estudio, lo hizo desde Miami. El lunes Migue Granados y parte del equipo recorrieron distintas locaciones, incluida una con un sello muy argentino. En la Lincoln Road se cruzaron con un inmenso local de una reconocida marca deportiva y ni bien ingresaron, visualizaron una imagen de Lionel Messi estampada en la pared, su indumentaria de Inter Miami y las camisetas albicelestes que usó en los cinco mundiales en los cuales representó a la selección argentina.

Con micrófonos, cámaras y el humor que los caracteriza, el lunes el equipo encabezado por Migue Granados y Lucas Fridman ingresó ubicado en una de las zonas comerciales más populares de Miami. “¿Todo Messi?”, se preguntó el conductor del ciclo, al advertir que primaba el color rosa y la cara de “La Pulga” en todos los rincones.

Mientras inspeccionaba el lugar y los artículos disponibles, Fridman se encontró con la camiseta de Inter Miami de Leo y comentó que el precio de la misma era de 160 dólares.

Migue Granados y el equipo de Soñé que volaba visitó un local con artículos de Leo Messi en Miami

Mientras recorrían el lugar, se encontraron con una escultura de una cabra, que representaba justamente a Lionel Messi, que es GOAT, The Greatest of all Times.

Asimismo, Fridman reparó en un detalle de la exhibición que le llamó ampliamente la atención: en el centro de la tienda y resguardadas en vitrinas de vidrio estaban los equipos que usó Messi en los cinco mundiales en los cuales jugó para la selección argentina.

En la primera vitrina estaba la camiseta celeste y blanca con las dos estrellas que vistió para el Mundial de Qatar 2022. Además, estaban los botines dorados, la cinta de capitán y la pelota. Detrás se encontraba el equipo que usó para el Mundial de Rusia 2018 y después el que correspondía a Brasil 2014, donde la selección llegó a la final. Asimismo, estaba exhibido su conjunto de Sudáfrica 2010 y por último el de Alemania 2006, la primera copa del mundo que disputó y en la cual vistió el dorsal número 19.

Mientras avanzaban, se cruzaron con una pantalla gigante que transmitía el documental que elaboró la marca deportiva sobre la Copa del Mundo. Durante el recorrido, además, Granados encontró un lugar para descansar: una sala rosa con una mesa redonda y varias sillas. “Yo no puedo creer la calidad de estar en la calle transmitiendo, nunca nos imaginamos eso”, comentó.

En el local estaban exhibidas las camisetas y botines que usó Lionel Messi en las cinco copas del mundo de las cuales participó (Foto: Captura Soñé que volaba)

Como no podía ser de otra manera, el equipo de Soñé que volaba se cruzó con argentinos dentro del local y les pidieron recomendaciones de sitios para visitar durante la estadía. Si bien se podría pensar que lo más lindo de la tienda fue ver la cara y las cosas de Messi exhibidas en todos lados, Migue Granados reparó en que su cosa favorita fue otra. “¿Lo mejor de este lugar sabés que es? El aire acondicionado”, le dijo a su compañero antes de llegar a la puerta de salida.

La tienda en cuestión es la misma que visitaron Leo, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro- meses atrás, con la diferencia de que su experiencia no fue tan “ordenada”. Revolucionados por la llegada del crack a Miami, una marea de fans se concentró alrededor del local para esperarlo. A pesar de que los cinco salieron por la puerta trasera para pasar inadvertido, de igual manera vivieron un tenso momento cuando los fanáticos se abalanzaron sobre Messi y por consiguiente sobre su familia, desesperados por conseguir una foto o un autógrafo.