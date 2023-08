escuchar

En junio pasado, Sofía “Jujuy” Jiménez se enteró de una información devastadora y las redes sociales jugaron un rol fundamental para que pudiera conocer estos los hechos. A través de la viralización de una foto, supo que su entonces novio, Bautista Bello, le fue infiel en un boliche en Brasil. Pese a que el tema se dio por finalizado con la ruptura de la pareja, en las últimas horas, la modelo conoció en vivo la historia detrás de las imágenes comprometedoras del hombre.

En medio de una gran armonía, en la que combinaba un gran presente laboral y personal, Jujuy recibió un sacudón que le dio un giro a su vida. Mientras se encontraba en Europa de vacaciones, luego de realizar un proyecto televisivo en Croacia, su novio la llamó para explicarle que la foto de él que circulaba era consecuencia de una trampa que le tendieron. En ese momento, vio la imagen: Bautista Bello besando a una chica en un boliche de Brasil, en donde estaba con sus amigos y luego se reencontraría con ella en España.

Bautista Bello fue capturado mientras le era infiel a la modelo (Foto Instagram @gossipeame)

Nada salió como la modelo lo planeo. La foto se viralizó y decidió hacer un descargo en Instagram con un video en el que expresó su gran tristeza por lo que ocurría, y determinó terminar la relación. A dos meses de este momento, Jujuy conoció detalles del contexto en el que la imagen fue tomada en el momento preciso en la que el joven le era infiel.

“A mí me lo manda una chica que vive en Brasil. Ella me manda la foto y me dice: ‘mirá, me parece que este es el novio de Jujuy’. Ella era la única argentina de un grupo de brasileras”, fue la explicación de Pochi en LAM (América). La mujer es la dueña de la cuenta de Instagram Gossipeame, quien compartió la imagen y por primera vez, tuvo un cara a cara con Sofía, ambas invitadas al ciclo conducido por Ángel de Brito.

Sofía “Jujuy” Jiménez conoció detalles de la infidelidad de su novio, Bautista Bello

Bajo la atenta escucha de la modelo y sus dos hermanas, Inés y Pilar, la panelista indicó que la imagen se la enviaron e inmediatamente investigó los detalles, para determinar si efectivamente se trataba de Bautista Bello. Confirmada esta información, intentó mantener una comunicación con Jiménez para darle a conocer lo que sucedía y, luego de cinco días sin respuestas, decidió compartir la foto. De allí, toda la historia conocida.

Lo que ahora reveló Pochi fue que el propio Bautista se comunicó con ella para sostener la versión que fue víctima de una trampa para que esto sucediera; sin embargo, la panelista no creyó en esto debido a que “tenía una lista de fotos con chicas”, ya que esa noche no se habría besado con una sola.

Sofía y Bautista terminaron su relación en el mes de junio (Foto Instagram @sofijuok)

“Encima él se quería ir con la argentina, que tenía novio y no se fue con ella. Me lo contó todo esta chica, la que me mandó la foto. Ella vive allá hace ocho años, tiene un novio y Bautista tuvo la mala suerte de que en todo el grupo de brasucas, había una argentina”, detalló ante la modelo.

Inmediatamente, Jujuy tomó la palabra e indicó que “con el diario del lunes” cree que su exnovio le hizo un favor con la finalización de la relación. “A mí esto me shockeó fuerte. Una infidelidad, un beso, puede pasar. Nosotros habíamos cortado en su momento porque sentía cosas que no me cerraban, no estaba contenta. Ahí me fui de viaje y se ve que a mi vuelta, él volvió con algún resentimiento o enojado... No sé, la verdad”, sentenció.

En cuanto a cómo recibió la noticia, especificó: “Yo me enteré de todo esto por él. Yo estaba en Barcelona, durmiendo, eran las 3 de la mañana. Y me llamó por teléfono. Él iba a llegar al otro día, porque era su cumpleaños, íbamos a estar juntos. Habíamos planeado un viaje a Francia para festejar su cumple”. Con humor, agradeció que el pago del viaje para Bautista no lo tomó la tarjeta de crédito y pudo cancelar todos los gastos.

(Foto Instagram @sofijuok)

Con respecto a la versión de los hechos que intentó hacerle creer Bello, Jujuy coincidió con Pochi al revelar que él le afirmó que había sido víctima de una trampa, y, en un principio, ella creyó en eso. “Después me puse a pensar: ‘¿Por qué te van a querer hacer una cama a vos?’. No tenía sentido, pero bueno, uno quería creerle”, reveló la modelo sobre el momento que supo que esta explicación no era cierta y de allí la decisión de terminar definitivamente con la relación.

El ida y vuelta entre las mujeres dejó en claro la historia real sobre lo sucedido, que a pesar de que el protagonista intentó negar los hechos, las imágenes valieron más que mil palabras.

El día que la hermana de Sofía “Jujuy” Jiménez fue detenida y Del Potro “la salvó”

Inés, Sofía y Pilar fueron las invitas de LAM (América) del miércoles por la noche y llenaron de alegría la pantalla. Entre las anécdotas que las hermanas contaron al aire, una de ellas llamó particularmente la atención ya que una de ellas fue presa en el exterior y su excuñado, Martín Del Potro, intervino para lograr su libertad.

La hermana de Sofía "Jujuy" Jiménez fue presa en el exterior y la ayudó Martín del Potro

Cuando a las hermanas Jiménez les tocó hablar de cómo es su vínculo, las dos mayores insistieron que Pilar era la que “más trabajo” le dio por considerarla “muy libre”. En este sentido, reveló que esto la llevó a vivir una situación límite como fue ser detenida en Australia, debido a que vivía ilegalmente en aquel país.

Mientras en la Argentina, sus hermanas vivían momentos de tensión al no conocer detalles de la situación, Pilar recibió una ayuda que no esperaba. “Juan Martín del Potro nos ayudó”, determinó. Y detalló: “Me llama y me dice ‘mirá, me enteré de la situación, quédate tranquila. Está todo bien’”. El tenista, sin contarle a Sofía, puso a un equipo de abogados a su disposición, el cual logró la libertad de la joven.