escuchar

Este jueves por la noche, Sofía “Jujuy” Jiménez fue la gran invitada de Noche al Dente (América) donde habló de su reciente escandalosa separación, pero en un momento de la entrevista se refirió al momento en el que el futbolista brasileño Neymar quiso conquistarla.

Luego de cantar junto a Fernando Dente, Sofía Jiménez se sentó en el sillón para responder las famosas “10 al hilo” en el que el conductor se anima a hacer preguntas más osadas. Unas de ellas fue directa al grano: “¿Por qué no le diste bola a Neymar?”, manifestó con relación a la noticia que se dio a conocer en octubre del año pasado. Al principio, la modelo se hizo la desentendida cuando le nombraron a la estrella del fútbol mundial que juega en el París Saint-Germain.

Sofía Jujuy habló del intento de Neymar por conquistarla

“Me parecía muy loco”, titubeó, y enseguida Dente le repreguntó: “¿Es medio gato?”. La invitada pidió que le defina la palabra y el conductor se hizo entender: “Es como que tira y tira”. Sin embargo, Sofía Jujuy no tuvo tapujos en la lengua y respondió: “A mí me da la sensación que sí, que hace eso: tira, tira y tira”.

Además, relató cómo fue que el futbolista amigo de Lionel Messi quiso conquistarla antes de que se pusiera en pareja con Bruna Biancardi, con la que espera a su segundo hijo. “Mensaje directo en Instagram y yo dije ‘¿será él? Siguió mandando, en un momento respondí. Me pasó su WhatsApp y fue ‘¿What?’Não falo português”, manifestó en tono irónico.

Por último, confesó todo lo que le generó Neymar en su intento de llamar la atención de la modelo. “Como que me dio cosa, yo estaba iniciando otro vínculo. Me asustó”, concluyó.

Hace pocas semanas, en medio de su viaje por Croacia por compromisos laborales, se enteró por la difusión de un video en las redes sociales que quien era su pareja, Bautista Bello, la engañó y decidió terminar con la relación. En ese sentido, Fer Dente le contó lo que sentía por su personalidad en este difícil momento.

Sofía Jujuy habló sobre su reciente separación

“Algo que me encanta tuyo y que creo que conecta a la gente muy directamente, es que sos transparente. Se puso de moda ‘yo soy frontal’, pero vos sos frontal desde un lugar positivo siempre: decís lo que te pasa. Recién pensábamos en esta canción y hace poco vos contaste lo que te pasó. Lo relataste y le sacaste el tabú”, manifestó el conductor.

Y la invitada, lejos de angustiarse por el tema que le tocó vivir y que tuvo mucha exposición mediática, respondió: “Es la vida, vos lo dijiste, es verdad que no puedo caretear nada y se me nota mucho si estoy bien, triste o bajón. Los seguidores en las redes sociales también ya te conocen, y en esta ocasión fue público. No había chance de caretear”, indicó.

Por último, contó cómo fue el desborde que vivió a causa de esta separación: “Te explota el celular cuando pasan estas cosas, por todos lados: amigos, periodistas, colegas. Entonces unifiqué con una Storie y dije ‘ya está'. Me impresionó la ola de amor que recibí, de gente nueva. Al final todos pasamos una situación así”.