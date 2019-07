Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019 • 12:14

Luis Landriscina habló sobre el panorama electoral y fue durísimo con el kirchnerismo. "Yo no quiero que vuelvan las agresiones, la violencia. El Ministerio de la venganza, toda esa cosa. Si van a volver para eso no me gusta", dijo el humorista.

En una entrevista con Radio Mitre, Landriscina defendió a Mauricio Macri y reflexionó sobre la crisis que atraviesa la Argentina. "El Gobierno está desesperado por tapar el agujero que había quedado del kirchnerismo. Hay que tapar esos agujeros, son grandes. Los que hacen este tipo de cosas después tendrían que hacerse responsables", dijo el humorista.

"Pienso que tendríamos que defender la República. Lo que quiero es alguien que me certifique a mí que la constitución va a ser respetada y no metan la mano en cosas que no se pueden meter. Una cosa que me ha disgustado es la desesperación por un puesto en el Congreso. Para los que amamos el país, no nos agrada esa carrera por lograr una ubicación", siguió el humorista.

Luis Landriscina defendió a Mauricio Macri y fue duro contra el kirchnerismo - Fuente: Radio Mitre 06:36

Video

Por último, Landriscina dijo: "Los argentinos tendríamos que querernos un poco más. Para eso, hay que pensar qué cosas de estado debemos pensar. Sea Lavagna, Cristina, Macri o el que sea. El país está primero. Acá hay varios temas que son de estado y hay que discutirlos y hacerlos porque el pueblo los necesita".