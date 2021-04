Luis Majul homenajeó a Mauro Viale en la radio: “Era un periodista de raza”

Luis Majul le dedicó un emotivo editorial a Mauro Viale, quien este domingo murió a los 73 años de una trombosis que le provocó un infarto masivo en el sanatorio Los Arcos, en Palermo, donde se encontraba internado luego de contraer coronavirus y verse afectado por una neumonía bilateral. “Murió un periodista de raza”, lo homenajeó el conductor de La Cornisa (LN+).

Durante la emisión de su programa Esta mañana (Radio Rivadavia), Majul contó que fue una noticia sorpresiva, porque no pensaba que podía ser tan grave. “El viernes lo había visto irse corriendo [a Jonatan] a las apuradas. Jony estaba asustado porque Mauro no había querido hisoparse después de haber sido vacunado”, explicó Majul.

Luego, afirmó que lograron convencerlo de hacerse el test de Covid y le dio positivo. “A las pocas horas le diagnosticaron neumonía bilateral. Es algo así como la cristalización del aire de los pulmones”, sostuvo el periodista. Según narró, este domingo a las 19.35, Jonatan le respondió un mensaje en el que decía que su padre estaba “saturando 97% de oxígeno, con bigotera”, motivo por lo cual lo pasaron a una sala común. Sin embargo, indicó Majul, los pulmones estaban comprometidos porque tiene neumonía bilateral y había que esperar a que actuaran los corticoides. “Esto es largo”, le había dicho el hijo de Mauro en el texto.

“Le dije que desde la señal íbamos a enviar energía para que se recuperara”, continuó el comunicador y añadió que Jonatan se despidió diciendo: “Estamos bien. Haciendo fuerza”.

Majul siguió: “Un par de minutos antes las 20 hicimos el habitual pase de Especial Domingo. A las 20.30 arrancó La Cornisa. A las 20.45 debía salir por vía remota el dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt”. El periodista relató cómo se entero en vivo que Mauro había fallecido: “Como Mauro Viale estaba internado en Los Arcos, y ese sanatorio es parte de la prepaga, Belocopitt nos hizo saber que no podía atendernos porque Viale estaba muy mal. Además nos pidió reserva sobre lo que estaba sucediendo, ya que parte de la familia no se había enterado y él no quería que lo hiciera por televisión”.

“Pocos minutos después nos confirmaron que Mauro había fallecido. Confieso que a partir de ese momento hice el programa como pude. También como pude se lo comenté a Eduardo Feinmann, que estaba invitado a La Cornisa y conocía a Mauro mejor que yo. Él también se sintió muy afectado”, expresó Majul.

Mauro Viale en La pura verdad, el programa que conducía en A24 Instagram Mauro La Pura Verdad

El conductor radial aseveró: “Cada uno procesa la muerte de las personas que conoce como puede. Mauro era un colega muy polémico”. Además, recordó dos fuertes cruces que mantuvo con Mauro “hace ya muchos años por cuestiones que, vistas a la distancia, no tienen ya ninguna importancia”. También rememoró la cantidad de veces que se cruzaron en ”los pasillos de América”.

“Uno podía compartir o no su estilo. Pero no podía negar que era un periodista de raza”, siguió Majul y consideró: “[Era] un gran productor de radio y televisión, que sabía por dónde pasaba el interés de la audiencia”.

Finalmente, hizo mención a la familia del fallecido periodista e hizo una fuerte crítica: “Desde que me enteré, no dejo de pensar en Joni, y ni siquiera me puedo imaginar el dolor que debe estar sintiendo. Tampoco me puedo imaginar cómo hay tanta gente que destila odio y rencor en medio de tanta tristeza, sencillamente porque no piensa como el hijo de una persona que acaba de morir. A mí no me provocan odio. Ni siquiera me generan demasiada bronca. Pena. Lástima. Eso es lo que me dan”.

LA NACION