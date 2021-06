Luis Majul: “¿Qué le pasa a Santiago Cafiero? ¿Es o se hace?”

Hace un tiempo, Santiago Cafiero expresaba: “Mientras el Presidente se la juega por salvar la vida de los argentinos, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating”. Ante estos dichos, Luis Majul abrió su editorial y se refirió a esa frase y a la situación del país, golpeado por el coronavirus.

“¿Qué le pasa a Santiago Cafiero? ¿Está nervioso? ¿Es o se hace? Habla como si fuera el jefe de Gabinete del mejor gobierno de la historia, como si no hubiera casi 80 mil muertos por COVID, casi cuatro millones de contagiados, como si la Argentina no fuera el tercer país del mundo con más camas ocupadas”, indicó.

Pero luego se alejó de los números que arroja la pandemia y arremetió contra la gestión de Alberto Fernández. “Habla como si este Gobierno hubiera terminado con la pobreza, hubiese aumentado a los jubilados y llevado a la ocupación y el salario a niveles siderales”, señaló.

Siguiendo con su exposición, el periodista ironizó con que “no sabía que el Frente de Todos no se iba a presentar a la siguiente elección y que no le importaban los votos” y luego expresó: “La conquista de audiencias no constituye ningún delito”.

Para finalizar, volvió a referirse a la figura de Cafiero. “Me gustaría terminar con una pregunta, una parecida a la que le hizo Macri a Scioli en un debate presidencial ¿En qué te has convertido, Cafiero? ¿Cómo pasaste de ser un muchacho tímido y silencioso a un pendenciero que amenaza con el dedo?”.

LA NACION