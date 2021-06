El misterio de la película de Outlander que nunca salió a la luz

Originalmente desarrollada en la plataforma emiratí Starz Play, Outlander pegó el salto hacia la masividad con su llegada a Netflix. Pese a ser considerada una de las series de época más vistas en todo el mundo, en un principio la idea era llevar la historia al cine. Algo que nunca ocurrió.

Nacida de las novelas de Diana Gabaldón, Outlander conquistó a todos con la historia de amor entre Jamie y Claire (Caitriona Balfe) y Jaime Fraser (Sam Heughan). Pero antes de que los nueve libros de la autora se transformaran en seis temporadas -cuya última entrega se prevé para 2022-, la búsqueda de la adaptación apuntaba a la pantalla grande.

Fue el propio showrunner de la serie quien reveló cuáles eran los planes originales para Outlander. Entrevistado para el podcast The Official Droughtlander, Matthew B. Roberts contó que al leer la obra de Ganaldón había pensado en plasmar ese drama histórico en un largometraje. Pero todo quedó en la nada, el sueño no pudo ser concretado.

“Quería hacer una película para TV, pero noté que no iba a poder extraer la riqueza de las novelas en tan poco tiempo. Caminé a la oficina de [Mariel] Davis, le di los libros y lo siguiente es que aquí estamos”, resumió Roberts sobre el cambio de curso que tomó Outlander.

Sin remordimientos por no haber podido concretar la película, Outlander seguirá escribiendo su historia grande en la pantalla chica. Tras unas merecidas vacaciones, todo el elenco retomará las grabaciones en el set de los capítulos de la séptima temporada. Y como publica, por lo que trascendió, el nuevo trabajo de esta serie estará enfocado en los libros ocho y nueve de lo ideado por Diana Gabaldón.

