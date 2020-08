"El presidente de la Nación dejó de ser quién era. Dejó de ser quién dijo que iba a ser, esa cosa de la amplitud y del consenso, y se va cerrando cada vez más", afirmó Luis Novaresio Fuente: Archivo

31 de agosto de 2020 • 12:33

Luis Novaresio analizó la entrevista que el presidente Alberto Fernández brindó al canal de noticias C5N y lamentó que el mandatario se esté "cerrando a hablar solamente con los que piensan como él".

"Me sorprendió la presencia de Alberto Fernández yendo a un programa de archivos que tiene una mirada muy a favor del kirchnerismo", comentó el conductor de Novaresio 910 (La Red) y agregó: "El presidente de la Nación es el primer magistrado y tiene que estar por encima de todo eso, sobre todo en el medio de la crisis en la que estamos. Me desconcertó el presidente, que solía dar entrevistas a medios con posiciones críticas sobre su gestión, ya no lo hace más".

"Buscaron mostrarlo cercano a la gente, teniendo en cuenta que venía de una de las semanas más duras; querían mostrar que Alberto está bien, está entero, no está quebrado", contó su compañera, Romina Manguel.

"El presidente debería contestar preguntas de los periodistas de todos los medios acreditados de Casa de Gobierno, qué va a hacer con el dólar, con la seguridad", replicó Novaresio.

"Nunca nos dio una entrevista a nosotros", acotó el columnista deportivo Hugo Balassone. "Nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo y creo que nunca la voy a tener", se lamentó Novaresio. "Yo me aburrí de pedirle entrevistas al presidente de la Nación, me parece que ya está, ya fue".

"Me parece que el presidente está tendiendo a hablar solamente con los que piensan como él, o sea, le habla al público de C5N que comparte los mismos lineamientos. Se está cerrando a hablarle simplemente a los que piensan como él. Sería una pena. Yo dije que el presidente de la Nación dejó de ser quién era. Dejó de ser quién dijo que iba a ser, esa cosa de la amplitud y del consenso, y se va cerrando cada vez más, se cerró en el kirchnerismo del Senado con la vicepresidenta de la Nación, se está cerrado, o 'es conmigo o en mi contra', y se pelea con Horacio Rodríguez Larreta. Y comunicacionalmente está haciendo lo mismo", finalizó.