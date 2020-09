Luis Novaresio, furioso contra Daniel Gollan: "Es absolutamente desagradable"

"Me pone del tomate" dijo Luis Novaresio sobre las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan Fuente: Archivo

"Esta calificación corre por mi cuenta: Daniel Gollan me aburrió, es absolutamente aburrido, es absolutamente desagradable", arremetió esta mañana el periodista Luis Novaresio tras comentar los dichos del ministro de Salud bonaerense según los cuales las aperturas de bares en la Ciudad de Buenos Aires son "como jugar a la ruleta rusa".

"¿Hace falta usar la metáfora de la ruleta rusa para hablar de lo que pasó? La cuarentena en la provincia de Buenos Aires no existe más, no es que los bares de la Ciudad de Buenos Aires son la mosca blanca", se enfureció Luis Novaresio , en su programa Novaresio 910 (La Red) y agregó: "Yo me lo acuerdo a Gollan con el mapa rojo de la Ciudad de Buenos Aires diciendo que los porteños eran los que contagian . Está en su naturaleza, no lo puede evitar, usar esa metáfora me parece horripilante".

Siempre polémico, el ministro de Salud del gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a criticar a la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta por el manejo de la pandemia y alertó sobre el "peligro" de las autorizaciones de actividades en la ciudad de Buenos Aires. "Cuando uno juega al límite y a la ruleta rusa el riesgo es muy grande", dijo Gollan a FM Milenium.

Además, sostuvo que "si estuviéramos en guerra, y esto es una guerra contra un virus porque es una pandemia mundial, si están sonando las sirenas de los aviones, no vamos a tomar cerveza. Es un esfuerzo que se pide por única vez cada 100 años", agregó en relación a las imágenes de los bares de la ciudad que trascendieron el fin de semana.

Daniel Gollan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, criticó la apertura de comercios en la Ciudad Fuente: LA NACION

"No demonicen"

"Me pone del tomate que en medio de esta situación difícil, que hay que tomar una decisión que no sé cuál es, aparezca Gollan a decir que es una ruleta rusa. En Vicente López, en La Matanza, está todo abierto, ¿por qué Gollan dice que es una ruleta rusa? ¿Porque la capital blanqueó y abrió los locales? En su provincia está todo clandestinamente abierto y no veo ni que Kicillof ni Berni ni Gollan hagan nada, entonces no demonicen", pidió Novaresio, y lo cuestionó en duros términos: "Si Gollan hace política antes que política sanitaria lo entiendo, es una miseria hacer política de esta manera".

"Si en la provincia de Buenos Aires no controlan nada, y se les ríen en la cara y hacen lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires, dejen de usar ese argumento porque se nota mucho. Se nota mucho que hacen política para pegarle a Horacio Rodriguez Larreta", finalizó.