Qué dijo Pampita del escándalo de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Carolina “Pampita” Ardohain se pronunció sobre el conflicto entre su expareja, Benjamín Vicuña, y Eugenia “la China” Suárez, para defender públicamente al actor. La intervención de la modelo y conductora ocurre en medio de una escalada mediática, originada después de que Vicuña revocara el permiso para que los dos hijos que tiene con Suárez salieran del país, lo que motivó una publicación de la actriz con acusaciones sobre su rol como padre.

¿Qué dijo Pampita sobre las publicaciones de la China Suárez?

Carolina Ardohain se comunicó con la periodista Yanina Latorre, quien leyó su mensaje al aire en el programa Sálvese quien pueda (América TV). “Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, generoso”, afirmó Pampita. Reforzó este punto de vista con una declaración que resalta compromiso del actor con su rol familiar: “Siempre fue así, su vida entera son sus hijos. Son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre”.

"La China" Suárez y Pampita Ardohain habían demostrado un trato amable públicamente, años después del escándalo PH.Gon De Fazio

Respecto a su vínculo con la China Suárez, con quien protagonizó un enfrentamiento años atrás, aseguró que la relación actual es buena. “Yo ya no sé qué decir. Con Eugenia tengo excelente relación hace muchos años. Espero que como familia que somos, entre todos siempre reine el respeto por sobre todas las cosas. Todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea”, cerró.

Cuál fue el origen del conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

El escándalo estalló el lunes, cuando la China Suárez se preparaba para viajar a Turquía junto a sus dos hijos menores, Magnolia, de siete años, y Amancio, de cuatro, para acompañar a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi, en su reincorporación al club Galatasaray. Este plan se frustró a último momento porque Vicuña revocó el permiso para que sus dos hijos menores salieran del país.

Vicuña ofreció una primera declaración a Intrusos (América TV) en un intento por bajar el tono de la polémica, después de conocerse la noticia. “La verdad es un montón todo esto, pareciera que es algo grave, pero tiene que ver con el orden de los chicos. Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema. Mis hijos van de vacaciones conmigo, después van con su mamá; este es un tema de dinámicas familiares”, explicó el actor.

Qué acusaciones hizo la China Suárez contra Benjamín Vicuña

Horas después de las declaraciones de Vicuña, y antes de abordar el vuelo a Turquía sin sus hijos, la China Suárez publicó un extenso y duro descargo en su cuenta de Instagram. Con un tono irónico, se refirió a su expareja como “el ‘papá del año’”. En el texto, lo acusó de manipular a la prensa y de desatender sus responsabilidades. “El que no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”, escribió.

El descargo de Eugenia Suárez contra Benjamín Vicuña

“El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”, expresó. También lo señaló por presuntas adicciones. “El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”, agregó. La actriz finalizó su mensaje con una advertencia: “Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más”.

Cómo respondió Benjamín Vicuña a las acusaciones

Frente a la gravedad de las declaraciones de su expareja, Benjamín Vicuña optó por una respuesta breve y categórica. En un diálogo con el periodista Ángel de Brito para el programa LAM (América TV), el actor se negó a entrar en una confrontación directa. “No voy a contestar a tanto odio”, precisó.

Vicuña se centró en su rol como padre y en la percepción que sus propios hijos tienen de él. “La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, sentenció.

